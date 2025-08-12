CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou, nesta terça-feira (12), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Sem restrições no chaveamento, os oito clubes classificados estavam no mesmo pote, o que permitiu a formação de duelos históricos. O destaque vai para dois grandes clássicos regionais, o mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro e o carioca entre Vasco e Botafogo.

O sorteio definiu os seguintes jogos:

– Atlético-MG x Cruzeiro

– Athletico-PR x Corinthians

– Vasco x Botafogo

– Bahia x Fluminense

Em sorteio separado, os mandos de campo também foram definidos. O chaveamento prevê que o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG enfrente quem passar de Athletico x Corinthians. No outro lado da tabela, o classificado de Vasco x Botafogo encara o ganhador de Bahia x Fluminense.

As partidas de ida estão previstas para os dias 27 e 28 de agosto, enquanto os jogos de volta serão realizados em 10 e 11 de setembro. As semifinais estão agendadas para 5 e 19 de outubro e a grande final para 2 e 9 de novembro.

Os clubes que avançarem às semifinais receberão R$ 9,9 milhões em premiação. Já o vice-campeão levará pelo menos R$ 33 milhões, enquanto o campeão embolsará R$ 77 milhões.

