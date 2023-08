Câmara discuti controle de javalis e homenageia CACS

Em sessão solene realizada na noite de sexta-feira (11), a Câmara de Dourados prestou homenagem a clubes de tiro e também a um grupo de CACs (Colecionador, Atirador Desportivos e Caçador) e, também, discutiu o uso de armas no manejo e controle dos javalis, regulamentado por lei em favor da preservação do meio ambiente e da agricultura.

A sessão solene foi proposta pelo vereador Tio Bubi (PSD) e reuniu dezenas de colecionadores, atiradores e caçadores, vereadores e outras autoridades. No total, foram entregues 32 homenagens durante a solenidade.

De acordo com o propositor, a sessão solene não teve o intuito apenas das homenagens, mas, principalmente, para explicar à sociedade “a seriedade do processo para uma pessoa tirar o CR (Certificado de Registro) e a ter posse da armas, um trabalho realizado pelo Exército Brasileiro”.

Tio Bubi observou que os agricultores sempre enfrentaram dificuldades no controle dos javalis por não ter o porte de arma. “Depois que veio a liberação da posse de arma no CR, os agricultores tiveram mais segurança no campo para transitar de uma lavoura para outra e fazer o controle do animal, assim como quem gosta de praticar tiro ao alvo nos clubes da cidade”, afirmou.

Falando em nome dos homenageados, a agricultora Isabel Quevedo Catharini destacou a presença feminina “cada vez mais forte” entre os atiradores e caçadores, “A mulher vem ocupando este espaço que já foi muito masculino. Faz dois anos que sou CAC, sou uma pequena agricultora e também já participei de caçadas. Vejo como muito importante o controle do Javali para a preservação da lavoura”, disse.

Homenageado durante a solenidade, o deputado federal Marcos Pollon (PL) falou da satisfação em retornar a Dourados, sua terra natal, e poder estar retribuindo com seu trabalho na Capital Federal para contribuir com o desenvolvimento da cidade e da região.

O presidente Laudir Munaretto (MDB) também destacou a importância do debate e disse que “a Casa de Leis estará sempre aberta para receber todo tido de discussão, inclusive os CACs. O Legislativo sempre será parceiro em toda discussão que seja benéfica para o município e para a região”.