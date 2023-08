Câmara decreta luto de três dias por morte de pai de prefeita e cancela sessões

A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto de três dias pela morte de Antônio Barbosa, pai da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). A sessão que aconteceria na manhã de hoje (22), foi cancelada, conforme o anúncio emitido na tarde de ontem (21), pela Casa de Leis.

Segundo o Presidente da Câmara de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), como sinal de pesar pelo falecimento de Antônio Ferreira Barbosa, a bandeira da Casa de Leis ficará hasteada a meio mastro.

Ainda na manhã de ontem (21), a Câmara emitiu uma nota lamentando o falecimento de Antônio, ocorrido nas primeiras horas de ontem, em Campo Grande.

Antônio Barbosa faleceu aos 71 anos, deixando duas filhas, Adriane e Fernanda, e dois netos, Bruno e Matheus.

Nesta semana, Adriane cumpria agendas, referentes ao calendário oficial dos 124 anos de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.