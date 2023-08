Vai sair do país? Veja como solicitar sua permissão para dirigir no exterior

Se você está planejando uma viagem para o exterior e pretende dirigir durante sua estadia, é importante estar ciente dos requisitos necessários para conduzir legalmente no país de destino. A Permissão Internacional para Dirigir (PID) é um documento essencial para motoristas que desejam dirigir fora do Brasil, garantindo que você esteja em conformidade com as leis de trânsito locais.

A PID é um documento oficial que atesta a validade de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no exterior. A necessidade de uma PID varia de acordo com os acordos de reciprocidade entre países e se o país de destino faz parte da Convenção sobre Trânsito Viário de Viena, firmada em 1968. Atualmente, mais de 100 países têm acordos ou reciprocidade com o Brasil, tornando a obtenção da PID uma etapa fundamental para os viajantes que desejam dirigir em terras estrangeiras.

Segundo dados fornecidos pelo DETRAN-MS, durante o primeiro semestre de 2023, uma média de 118 PIDs foram emitidas mensalmente. Isso reflete a crescente conscientização dos motoristas sobre a importância de possuir esse documento ao viajar para fora do país.

A Chefe da Divisão de Exames do DETRAN-MS, Lina Issa Zeinab, destaca a facilidade do processo de solicitação da PID. “Para obter a PID, o processo é bastante simples. Os motoristas podem solicitar presencialmente ou através do portal de serviços do DETRAN-MS. Pela internet, basta acessar o portal, selecionar a opção CNH e navegar até a seção de PID. O sistema fornecerá a guia de pagamento, e após o pagamento, a PID será enviada para o endereço residencial em até 5 dias úteis via Correios.”

O Diretor de Habilitação do DETRAN-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, ressalta a importância de portar a PID ao viajar para o exterior. “É aconselhável levar a PID como precaução, mesmo que você não planeje dirigir durante toda a viagem. Isso evitará possíveis inconvenientes e garantirá uma experiência tranquila ao lidar com as autoridades locais de trânsito.”

A taxa para emissão da PID é de 5 UFRMS, equivalente a R$ 237,00 em agosto de 2023. A validade da PID é de 3 anos ou coincide com a validade da CNH do solicitante, prevalecendo o prazo mais curto.

Lembre-se de que estar em conformidade com as leis de trânsito no exterior é fundamental para garantir uma viagem segura e sem contratempos.

Com informações do Governo de MS