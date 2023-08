Hospital Universitário abre inscrições para programa de residência médica

O Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) abre amanhã (23) as inscrições para o Enare (Exame Nacional de Residência) para profissionais se inscreverem em programas de residência Médica, Uni e Multiprofissional do hospital. As inscrições devem ser feitas no portal, até o dia 14 de setembro.

Ao todo, são 72 vagas para a Residência Médica e 64 vagas para as Residências Uni e Multiprofissional do Hospital Universitário. Em Mato Grosso do Sul, as provas serão realizadas em Campo Grande e em Dourados, no dia 29 de outubro. O valor das inscrições é de R$ 310 para a área médica e R$ 195 para uni e multiprofissional.

Principal exame de residência do país, o Enare apresenta vantagens, como custo menor e único, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e algumas cidades-polo e possibilidades de escolha de cidade para cursar a residência. O sistema de classificação é similar ao utilizado pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porém, voltado aos profissionais da área da saúde.

Para residência médica, o candidato escolhe a especialidade na inscrição. Após a realização da prova, opta pelo local onde pretende realizá-la, conforme pontuação alcançada. Já na modalidade multiprofissional e uniprofissional, o candidato escolhe a profissão na inscrição. Após a realização da prova, seleciona o local onde pretende realizá-la, também conforme a pontuação.

A primeira janela de escolha fica disponível por um tempo determinado para que cada candidato registre o local de sua preferência. As melhores pontuações se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar a janela de escolha, quem ocupará as vagas. Em outro momento, haverá uma nova oportunidade para o preenchimento de vagas ociosas.

Para mais informações, confira o edital do exame para as residências médica e uni e multiprofissional.

