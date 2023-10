Câmara de Vereadores define integrantes da Comissão Parlamentar de Recesso

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande definiram os membros da Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar. O grupo atuará no período de recesso parlamentar que vai de 17 a 28 de julho.

A Comissão é composta pelos vereadores Beto Avelar, Coringa, Claudinho Serra, Valdir Gomes, Luiza Ribeiro, William Maksoud, Papy, Ademir Santana e Coronel Villasanti. No período de recesso, ficam suspensas as atividades em plenário, como sessões ordinárias e audiências públicas. Os gabinetes e setores administrativos da Casa, por outro lado, seguem abertos normalmente das 7h ao meio-dia.

O expediente durante o recesso foi regulamentado por meio do Ato da Mesa Diretora nº 273/2023, publicado na edição nº 1.508 do Diário do Legislativo, desta quinta-feira (13).

