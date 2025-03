Câmara de Campo Grande aprova Semana Municipal de Conscientização sobre a Herpes-Zóster

Os vereadores de Campo Grande aprovaram, em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei 11.439/24, que institui a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre a Herpes-Zóster no calendário oficial do município. A iniciativa é do vereador Dr. Victor Rocha, com coautoria do vereador Flávio Cabo Almi.

Objetivo da Semana Municipal A Semana de Conscientização será realizada anualmente na primeira semana do mês de junho e terá como foco:

– Campanhas de esclarecimento sobre a herpes-zóster, seus sintomas e formas de prevenção;

– Palestras educativas para a população e grupos de risco;

– Treinamento para profissionais da saúde, garantindo um atendimento mais qualificado e ágil no diagnóstico e tratamento da doença.

Importância da Conscientização

A herpes-zóster é uma doença causada pela reativação do vírus da varicela (catapora), que pode afetar principalmente idosos e pessoas com imunidade baixa.

Os sintomas incluem dor intensa, lesões na pele e, em alguns casos, complicações graves como neuralgia pós-herpética, que pode comprometer a qualidade de vida do paciente.

O vereador Dr. Victor Rocha, médico mastologista e defensor da saúde pública, destacou a relevância da iniciativa: “A aprovação deste projeto representa um grande avanço para a saúde pública de Campo Grande. A herpes-zóster é uma doença que pode causar muito sofrimento, especialmente para os idosos e pessoas com imunidade comprometida, e muitas vezes não recebe a atenção necessária. Com essa Semana Municipal, garantimos mais informação, capacitação dos profissionais de saúde e conscientização da população, possibilitando o diagnóstico precoce e a prevenção de complicações. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer o cuidado com a saúde dos campo-grandenses.”

Próximos Passos

Com a aprovação em segunda votação, o projeto segue agora para a sanção do Executivo Municipal. Caso seja sancionado, a Semana de Conscientização já poderá ser implementada no próximo ano, ampliando o acesso à informação e fortalecendo as políticas de prevenção na cidade.