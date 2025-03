Homem é espancado por trio de motociclistas na Avenida Afonso Pena e consegue pedir ajuda

Na manhã desta quarta-feira (12), em Campo Grande, um homem de 36 anos foi espancado por um trio de motociclistas na Avenida Afonso Pena. Após as agressões, ele conseguiu fugir e pediu ajuda no Centro Pop, localizado na Rua Joel Dibo.

A vítima relatou que, por volta do amanhecer, estava transitando pela Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena, quando três motociclistas, todos de preto e encapuzados, se aproximaram. Um deles estava armado com uma barra de ferro e começou a desferir vários golpes contra ele, atingindo suas mãos, costas e braços.

Após as agressões, o homem conseguiu correr até o Centro Pop e pedir socorro. Não há informações sobre a motivação do ataque. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que sofreu costelas quebradas, um braço esquerdo fraturado e o punho da mão direita lesionado. Ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário.

