Câmara aprova Moção de Aplausos ao DOF

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) apresentou Moção de Aplausos para homenagear o Departamento de Operações de Fronteiras (DOF) pelos seus 36 anos de atuação. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira (30) pela Câmara dos Deputados. “A minha admiração por esses policiais não é de agora, por isso estou muito feliz em poder deixar registrado essa homenagem a esses que defendem a integridade do território nacional”, disse o parlamentar.

Não é de hoje que o deputado tem um apreço diferenciado pela corporação. Em 2018, quando Bolsonaro ainda era deputado federal, Rodolfo Nogueira trouxe o presidente para conhecer as instalações do DOF de Dourados- MS. Em seguida, Bolsonaro se elegeu presidente e então Nogueira lembrou da promessa de campanha do então presidente sobre os recursos na casa de R$ 41 milhões que vieram para a sede do departamento, para investimento no enfrentamento a criminalidade e a valorização dos profissionais em segurança pública.

O requerimento da Moção de Aplausos foi aprovada e ficará registrada nos documentos da Câmara dos Deputados. “Os policiais do DOF enfrentam desafios únicos no cumprimento de suas missões, trabalhando em condições muitas vezes adversas e em áreas remotas e de difícil acesso. Eles são responsáveis por patrulhar extensas faixas de fronteira, lidando com a complexidade e diversidade das regiões fronteiriças do Brasil. Seu trabalho requer coragem, habilidades técnicas especializadas e uma dedicação inabalável ao dever”, diz parte do texto.

