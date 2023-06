Daniel se apresenta na Capital no dia dos Namorados

Amantes do cantor Daniel poderão comemorar o dia dos namorados na Capital assistindo ao show do cantor que acontecerá no Shopping Bosque dos Ipês no espaço de eventos do Shopping em um espaço amplo e moderno, com estrutura completa para sediar eventos de grande porte. O público terá a oportunidade de desfrutar de uma noite especial, celebrando o amor e a música sertaneja.

Os clientes do shopping concorrerão a um par de ingressos.

A cada R$200 em compras nas lojas participantes, os clientes ganham um cupom para concorrer a um par de ingressos na mesa premium no setor Adoro Amar Você, no show do cantor Daniel. Ao todo serão quatro sorteios. De segunda a sexta-feira, a troca do cupom é realizada em dobro, aumentando as chances dos ganhadores.

Os sorteios dos quatro casais ganhadores do par de ingressos, acontecem no dia 09 de junho, em link ao vivo no programa do Rodrigão, na TV Record. O regulamento está disponível no site ou no posto de troca, dentro do shopping.

Daniel, que é conhecido por suas letras românticas comemora 40 anos de carreira. Durante a apresentação, ele canta clássicos de sua trajetória nos palcos e traz também seu mais novo projeto autoral.

