Câmara analisa seis projetos na sessão de amanhã

Os vereadores da Câmara de Campo Grande votam seis Projetos de Lei na sessão de amanhã (3),que também conta com palavra livre.

Em primeira discussão e votação, será analisado o PL 10.173/21, que determina a fixação de avisos contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero nos estabelecimentos públicos ou privados de Campo Grande. O projeto é de autoria da vereadora Camila Jara (PT).

Também será analisado o projeto que institui o Dia Municipal da Reforma Protestante, assinado pelo parlamentar Betinho (Republicanos).

O Projeto de Lei 10.429/21, que institui o Dia do Balconista no município de Campo Grande, também está pautado para amanhã. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha (PP).

E por fim, será analisado o PL 10.413/21, que denomina de “Professor Marcelo da Silva” o campo de futebol localizado no Conjunto Habitacional Coophatrabalho. O projeto é do vereador Silvio Pitu (PSD).

Os parlamentares também votarão em projetos em segunda discussão. Um deles é o 10.206/21, que autoriza o Poder Executivo a criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do bairro Mata do Jacinto. O PL é de autoria dos vereadores Otávio Trad (PSD) e Júnior Coringa (PSD).

Também será votado o Projeto de Lei 10.278/21, que institui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o Campeonato Campo-grandense de Jogos Eletrônicos. O PL é assinado pelos parlamentares Papy (Solidariedade) e Dr. Victor Rocha (PP).

Durante a sessão, o uso da Palavra Livre será feito pela estudante Mara Fernanda Almeida Ferreira, aluna do 8º ano do Centro Educacional Alceu Viana, que irá falar sobre o tema “A minha cidade”.

