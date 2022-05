Baile da Vogue 2022 reúne diversos famosos com o tema “Brasilidade Fantástica”

Na última sexta-feira (29), ocorreu a edição de 2022 do Baile da Vogue no Copacana Palace. A festa é realizada anualmente, além de ser uma das mais esperadas do ano. O tema para 2022 foi “Brasilidade Fantástica”, e a apresentadora foi Preta Gil.

Atrações

A atração principal da noite foi a cantora Ivete Sangalo, junto aos DJs Valentina Luz e Marlboro e o grupo Heavy Baile. A escola de samba Vila Isabel também esteve presente, com a madrinha Sabrina Sato.

Famosos

Diversos nomes como Taís Araújo, Paulo André, Isabeli Fontana, Jade Picon e Deborah Secco estavam presentes no evento. A atriz Sabrina Sato usou um look assinado pelo estilista Kevin Germanier, confeccionado durante quatro meses, utilizando contas de plástico reciclado de Hong Kong. A vencedora do BBB (Big Brother Brasil) de 2021, Juliette Freire prestou homenagem aos fãs, com um vestido verde brilhante inspirado em cacto.

A cantora Pepita, e a ex-BBB Natália Deodato acabaram usando vestidos idênticos no evento, mas apesar da saia-justa, as duas brincaram com a situação e postaram foto juntas no Instagram.

Homenagem

A atriz Flávia Alessandra prestou homenagem à Hebe Camargo, grande nome da televisão brasileira, com um vestido longo com mais de 15 mil lantejoulas feito exclusivamente para a apresentadora. Hebe usou o look em sua estreia no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), no ano de 1986.

Para prestar a homenagem, Flávia Alessandraq entrou em contato com a família de Hebe, que liberou o uso do vestido e ficou feliz com o ato. As joias da falecida apresentadora também foram usadas para compor o look.

Confira mais alguns looks dos famosos presentes no evento: