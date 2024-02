Homem que roubou e estuprou adolescentes é preso em Dourados

Foi preso de forma preventiva nesta quarta-feira (31) o acusado de estupro contra duas adolescentes, de 15 e 16 anos, em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na última segunda-feira (29).

Identificado como Renildo da Silva Souza, de 23 anos, natural do estado do Pará, residia no Jardim Canaã I e já havia cumprido pena por roubo na cidade. Após a identificação do homem, a SIG (Setor de Investigações Gerais) da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) começou a monitorar a residência de Renildo. Ele estava na companhia da namorada no momento da prisão, e foram encontrados objetos roubados das adolescentes no local.

O crime

No dia 29 de janeiro, por volta das 8h, a mãe da adolescente de 15 anos havia saído para trabalhar, e deixado a filha e uma amiga, de 16 anos, sozinhas em casa. Aproximadamente 40 minutos depois, um homem pulou o muro, invadiu a casa, pegou uma bermuda que estava no varal, cobriu o rosto com a peça de roupa, e estourou a janela da cozinha.

Ele entrou no local e ameaçou uma das vítimas, alegando estar armado. Renildo roubou uma mochila, dois celulares, cartões de crédito, R$ 42 e uma televisão de 32 polegadas. Antes de fugir, ele teria abusado sexualmente de uma das meninas.

Na ocasião, as vítimas foram encaminhadas para a realização do exame de corpo de delito sexológico. Ainda no dia 29, as duas adolescentes foram ouvidas na forma de depoimento especial. Foram obtidas imagens do autor dos fatos carregando os objetos roubados logo após o crime em região próxima. E, a partir das imagens, foi possível a sua identificação.