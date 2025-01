Brasil e França firmam acordo para combate ao garimpo ilegal na Amazônia

Os governos do Brasil e da França oficializaram um acordo de cooperação institucional, técnica e operacional para combater o garimpo ilegal de ouro, que tem causado graves danos ambientais e sociais na região amazônica. A parceria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, e pelo ministro do Interior da França, Bruno Retailleau.

O acordo prevê a realização de operações coordenadas contra organizações criminosas que atuam no garimpo ilegal, além da troca de informações estratégicas entre os países. Uma das principais ferramentas para o monitoramento será um software de mapeamento dinâmico desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil, que utiliza imagens de satélite para identificar e acompanhar atividades ilegais na floresta.

A fronteira entre o Amapá, no norte do Brasil, e a Guiana Francesa, um território ultramarino da França, é uma das áreas mais afetadas pelo garimpo ilegal. A atividade criminosa nessa região tem provocado desmatamento, poluição dos rios e contaminação do solo e da água, comprometendo ecossistemas e comunidades locais.

Os impactos do garimpo ilegal não se restringem ao Amapá e à Guiana Francesa. Diversos pontos da região norte do Brasil são alvos dessa atividade criminosa, incluindo terras Yanomami em Roraima. Especialistas e o governo federal já apontaram o garimpo como a principal causa da crise social e de saúde que atingiu o povo Yanomami nos últimos anos, agravada por desnutrição, contaminação por mercúrio e violência.

A parceria entre Brasil e França reforça a importância da colaboração internacional no enfrentamento ao garimpo ilegal e aos crimes ambientais. O uso de tecnologia de ponta e o intercâmbio de informações são fundamentais para proteger a Amazônia, uma região de relevância global.

Com esse acordo, ambos os países pretendem intensificar os esforços para combater a exploração ilegal de recursos naturais e garantir um futuro mais sustentável para a maior floresta tropical do mundo.

Com informações do SBT News

