Sidônio Palmeira toma posse como ministro da Secretaria de Comunicação Social nesta terça (14)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará posse nesta terça-feira (14) ao novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Sidônio Palmeira. O publicitário substitui Paulo Pimenta (PT-RS), que ocupava o cargo desde o início do atual mandato do petista. A mudança busca aprimorar a comunicação do governo, que vem sendo criticada publicamente, inclusive, pelo próprio chefe do Executivo.

Sidônio foi o responsável pela estratégia de marketing da campanha de Lula nas eleições de 2022, desempenhando papel na montagem de peças publicitárias, na vitória contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desde então, manteve proximidade com o Palácio do Planalto, participando de reuniões e auxiliando na formulação de estratégias de comunicação. Ele assume o cargo com a missão de melhorar a divulgação das ações do governo e alinhar os discursos dos diversos ministérios.

Nessa segunda (13), Lula se reuniu com Sidônio e o secretário de Comunicação Institucional, Laércio Portela. A pauta incluiu ações para combater fake news sobre uma suposta taxação do Pix.

As notícias falsas surgiram após a Receita Federal implementar uma norma que exige o repasse de informações sobre transações acima de R$ 5 mil mensais para pessoas físicas.

Na semana passada, Lula gravou um vídeo em seu gabinete no Planalto para desmentir as informações. Nas imagens, ele faz um Pix de R$ 1 mil para a Arena Corinthians e reforça que não há cobrança de taxas sobre as transferências. O estádio acumula uma dívida com a Caixa de R$ 710 milhões desde sua construção, em 2014.

Com informações do SBT News

