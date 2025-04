Brasil e Chile firmam 13 acordos em visita de Estado: Lula e Boric destacam integração sul-americana e cooperação bilateral

Durante a visita de Estado do presidente do Chile, Gabriel Boric, ao Brasil nesta terça-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou 13 acordos e memorandos de entendimento com o país vizinho. Os documentos fortalecem a cooperação bilateral em áreas como justiça, segurança pública, ciência e tecnologia, marcando uma nova fase nas relações entre os dois países.

Em pronunciamento ao lado de Boric, Lula destacou o momento simbólico da aproximação entre Brasil e Chile. “Essa reunião é importante por conta do momento político que o mundo vive. É apenas o começo de uma história, a nossa relação nunca mais será a mesma, porque temos a obrigação de fazer com que ela seja melhor, melhor e melhor”, afirmou.

Um dos temas centrais do encontro foi o projeto Rotas de Integração Sul-Americana, com destaque para a Rota Bioceânica de Capricórnio, que pretende conectar os portos brasileiros de São Paulo, Paraná e Santa Catarina aos portos chilenos de Iquique, Mejillones e Antofagasta. A previsão é que a infraestrutura da rota esteja concluída até 2026, dentro do atual mandato de Lula.

O projeto é visto como estratégico para impulsionar o comércio e a conectividade regional, reduzindo custos logísticos e aproximando as economias dos dois lados da cordilheira dos Andes. Segundo Lula, a iniciativa representa um passo importante rumo à integração sul-americana, cuja construção exige cooperação política e econômica.

Lula também aproveitou o momento para criticar a fragmentação da América do Sul. “Isolados, somos muito fracos. Não nascemos para viver mais 500 anos vendo nossos países serem governados para 35% ou 45% da população, como se o restante da sociedade fosse tratado como invisível”, declarou.

O presidente brasileiro ainda comentou ações do ex-presidente norte-americano Donald Trump e seus impactos no comércio internacional, criticando posturas protecionistas e instabilidade política. Apesar disso, Lula defendeu que a América Latina mantenha relações equilibradas tanto com os Estados Unidos quanto com a China, reforçando a importância da autonomia diplomática da região.

A visita de Boric e os acordos assinados representam um avanço nas relações Brasil-Chile, com foco em um futuro mais integrado, sustentável e colaborativo entre os países sul-americanos.

Com informações do SBT News

