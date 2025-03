Brasil começa a exportar carne para o Vietnã após mais de 20 anos de negociações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (28), que o Brasil passará a exportar carne para o Vietnã, após mais de 20 anos de tentativas para concretizar o acordo. A decisão foi formalizada durante uma viagem oficial do presidente brasileiro ao país asiático, em reunião com o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Lula comemorou a conquista e destacou a importância do acordo para as relações comerciais entre os dois países. “Depois de mais de 20 anos de tentativa, o primeiro-ministro anunciou que vai comprar a carne brasileira para o mercado do Vietnã”, afirmou o chefe do Executivo.

O anúncio do acordo faz parte de um plano de ação firmado entre o Brasil e o Vietnã, que visa ampliar a cooperação comercial entre os dois países. Lula também atribuiu parte do sucesso das negociações à presença de autoridades brasileiras, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a visita oficial. “A presença do presidente do Senado e do presidente da Câmara mostrou a força da amizade que queremos ter com o Vietnã”, destacou o presidente.

Além de Alcolumbre e Motta, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também foi registrado em imagens cumprimentando Lula durante a viagem.

O Vietnã tem se consolidado como um importante parceiro comercial do Brasil, especialmente no setor agropecuário. O país asiático ocupa a quinta posição entre os destinos das exportações do agronegócio brasileiro. O Brasil já é o principal fornecedor de soja para o Vietnã, responsável por 70% das importações vietnamitas. Além disso, o Brasil também lidera o fornecimento de carne suína (cerca de 37%) e é o segundo maior fornecedor de carne de frango e algodão.

Com o novo acordo de exportação de carne, espera-se que o comércio entre os dois países seja ainda mais fortalecido, abrindo novas oportunidades para os produtores brasileiros. A exportação de carne para o Vietnã marca uma importante conquista para o setor agropecuário brasileiro e reforça o papel do país como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais