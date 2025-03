Campão Cultural, Bruno & Barretto e Humberto Gessinger são os principais eventos para este fim de semana

Capital será palco de diversas intervenções artísticas e shows musicais imperdíveis para agitar o público!

Campão Cultural

O Campão Cultural 2025 é a principal atração deste final de semana e está com uma programação recheada de atividades para todos os gostos! De 27 de março a 8 de abril, o evento traz shows, teatro, música, cinema, oficinas, cursos, intervenções artísticas e muito mais.

No dia 28 de março, Campo Grande terá uma programação cultural diversificada. O dia começa com a intervenção de graffiti “Empena”, de Dicesarlove (SP), que será exibida no prédio da área central das 08h às 22h. A Galeria Wega Nery abrirá a Exposição Coletiva “Elos” das 07h30 às 21h, e na Plataforma Cultural haverá a Tenda de Comercialização das Artes Visuais.

Às 14h, o Museu da Imagem e do Som receberá o Pantanal Film Festival, enquanto o Parque Tarsila do Amaral (Rua Santo Augusto, S/N – Jardim Vida Nova) será palco do Espetáculo de Circo com o Circo Le Chapeau e do Espetáculo de Dança da Associação Cultural Plataforma-se, a partir das 14h e 15h, respectivamente. Às 18h, o Grupo Ubú apresentará o teatro “Uma Moça da Cidade” no Parque Tarsila do Amaral, e simultaneamente, Renata Sena fará o show “Origens”. Também no mesmo horário, a Batalha de MCs agitará o Palco Orla Morena.

No sábado, 29 de março, a programação cultural de Campo Grande será intensa e diversificada. A partir das 08h, o mural de graffiti “Empena”, de Dicesarlove (SP), poderá ser visto no prédio da área central, até às 22h. A Galeria Wega Nery, das 07h30 às 21h, recebe a Exposição Coletiva “Elos”. Durante o dia, o Circuito Comunidades estará ativo no Aero Rancho, com atividades das 14h às 22h, incluindo o Bloco Evoro Api, performances de hip hop e um espetáculo de circo com a Cia Pisando Alto.

O Parque Tarsila do Amaral receberá o espetáculo de teatro “Delismites” e a performance de dança do Grupo Jovem Beatriz de Almeida, além do espetáculo de dança “Rompendo o Silêncio” da Ginga Cia. de Dança. Às 16h, o Museu da Imagem e do Som sediará a palestra “Em Busca do Filme Perdido: Um Século de Cinema na Criação de uma Obra em Quadrinhos”, com os palestrantes Cesar Gananian e Chico França. O Palco Orla Morena contará com a Batalha Ballroom Kiki Ball às 18h, e o Palco Soul, na Praça do Rádio, terá shows de Ultra Soul (18h às 19h15) e Banda Black Rio convidando Thulla Melo (20h às 21h15). Além disso, a Tenda de Comercialização das Artes Visuais estará aberta na Plataforma Cultural das 16h às 21h30.

No dia 30 de março, Campo Grande terá uma programação intensa de atividades culturais. O mural de graffiti de Dicesarlove (SP) será exibido na área central das 08h às 22h, enquanto a Exposição Coletiva “Elos” ficará aberta na Galeria Wega Nery das 07h30 às 21h. O Circuito Comunidades acontecerá no bairro Moreninhas, das 14h às 22h, com performances de hip hop, espetáculos de circo, como “Balança Mas Não Cai”, e teatro com “Era Uma Vez em ??”.

A Tenda de Comercialização Coletiva das Artes Visuais estará disponível na Plataforma Cultural das 16h às 21h30. Às 17h, a Batalha de Breaking será no Palco Orla Morena, enquanto o Palco Soul, na Praça do Rádio, recebe Isabel Fillardis com Sandra de Sá das 19h às 20h30, e o show “A Máquina Atemporal” com Guga Borba também às 19h.

Para conferir a programação completa, acesse mscultural.ms.gov.br/

Humberto Gessinger

Humberto Gessinger traz sua nova tour “Acústicos Engenheiros do Hawaii” para Campo Grande nos dias 29 e 30 de março, no Ondara Palace. O show, marcado para as 20h, será uma experiência única com versões acústicas dos maiores sucessos da banda Engenheiros do Hawaii. O evento contará com open bar, mesas, bistrôs e área VIP, oferecendo uma noite diferenciada para o público. Os ingressos estão disponíveis no site da Pedro Promoções.

Bruno & Barretto

Bruno & Barretto, a dupla que conquistou o Brasil com o sucesso “Farra, Pinga e Foguete”, estará em Campo Grande no dia 29 de março de 2025, no Gran Murano para a 2ª Edição do Curral 67. A apresentação irá agitar o público com os maiores hits do ‘agronejo’, movimento que revolucionou o gênero. Os portões abrem às 21h00, e os ingressos estarão disponíveis para os setores Único e Bangalô.

A discografia de Bruno e Barretto contempla cinco álbuns incluindo “Outro Patamar”, o mais recente projeto audiovisual, gravado na Arena do Parque de Exposições, em Maringá, cidade onde decidiram morar. Mais de 10 mil pessoas acompanharam o registro em uma noite histórica, estrelada e recheada de participações especiais. Do álbum nasceram “Perigosa e Linda” e seus 33 milhões de views, além de “Baile na Roça”, Cowboy, Te Amo”, “Trenzão”, “Respeita Os Bruto”, “Outro Patamar”, e uma infinidade de faixas que alcançaram números estratosféricos. “Trenzão”, por exemplo, se destacou nas rádios ocupando o topo do ranking dentre as mais tocadas em todo o país.

Sexta-feira (28)

Exposição Devaneios na Solidão da Infância

A Galeria de Artes Visuais da UFMS recebe a exposição “Devaneios na Solidão da Infância”, do artista Wendel Fontes, que traz uma reflexão sobre a infância e suas fantasias. Inspirado pela frase do pintor Cândido Portinari, o artista explora o universo lúdico e nostálgico das crianças em suas brincadeiras. A mostra fica aberta ao público até o dia 10 de abril, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, com entrada gratuita. A galeria está localizada no piso térreo do bloco 8, na Cidade Universitária, próximo ao ginásio Moreninho.

Exposição Imprevisto

A partir do dia 28 de março, a Casa de Cultura, localizada na , Av. Afonso Pena, 2270

de Campo Grande irá receber a exposição ‘Imprevistos’, assinada pelos artistas Elias de Aquino e Brenda Postaue. De forma inovadora, a exposição propõe o rompimento dos formatos convencionais de apresentação, e aposta no inesperado e na intuição como método de criação das obras. Com curadoria de Adriano Braga, a mostra começa às 19h e contará com apresentação musical de Ossuna Braza.

DJ Marquinhos Espinosa

Marquinhos Espinosa retorna ao Vexame Bar para uma noite de imersão musical para conectar passado, presente e futuro com sua eletrônica envolvente. O DJ e produtor é presença confirmada pela segunda vez no evento, que já é conhecido por sua energia única. A festa acontece no dia 28 de março, das 21h às 2h, na casa localizada na Av. Calógeras, 3100. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 12,00 no Sympla.

Patty Araújo + Control A

O Flashback Blues Bar recebe o maior melhor flashback do Brasil, com a presença da cantora Patty Araújo e a super banda Control A. A última sexta-feira do mês será de hits das antigas gerações e para os amantes da boa música. O bar abre suas portas às 20h, localizado na Avenida Calógeras, 3100 Centro e a entrada será feita na hora, com o valor de R$ 30,00.

Esfera

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo o Sesc Teatro Prosa localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro com uma programação especial e gratuita. Entre os destaques, no dia 28 de março, às 19h, será apresentado o espetáculo “Esfera” (Pauline Zoe – BA/Bélgica), uma performance que mistura dança, malabarismo, bambolê, roda cyr e acrobacia em coreografias emocionantes. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla, sujeitos à lotação.

Sábado (29)

Cabaret du Chapeau

No dia 29 de março, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, o Circo Le Chapeau (Dourados/MS) celebra 10 anos de história com o espetáculo Cabaret du Chapeau. Este show de variedades circenses reúne palhaços, malabaristas, acrobatas, equilibristas e artistas convidados para uma apresentação única e cheia de magia. Comemorando uma década levando a arte do circo e a alegria por onde passa, o espetáculo promete encantar o público com números emocionantes e divertidos.

Vitin — Onze20

Neste sábado, a partir das 18h, o Sunset Growler localizada na Av. Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira será palco de uma noite inesquecível com Vitin, ex-vocalista do fenômeno Onze20. Ele trará um repertório recheado de sucessos da sua carreira e muitos hits nacionais que marcaram gerações. A festa começa com a abertura de Gléds e Jay Janner, prometendo agitar a galera com o melhor do Pop, Rock e Rap Nacional. Para quem busca uma experiência completa, há a opção de reservar bistrôs para 4 pessoas (com ingressos inclusos).

Labhits

Neste sábado, 29 de março, o Blues Bar recebe o recebe o LabHits com um evento imperdível para os fãs de rock! Kleber Almeida vai cantar os maiores sucessos da banda Creed, enquanto Giovana Juno traz ao palco os clássicos do Evanescence e Paramore, como Bring Me To Life, My Immortal e Misery Business. Além disso, o evento também vai homenagear a Nickelback, com grandes hits como How You Remind Me e Photograph, que serão interpretados por Kleber Almeida. Prepare-se para uma noite de pura energia, com os maiores sucessos do rock e pop punk, a partir das 20h.

Banda Foogha

No dia 29 de março, a Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico n.º 99, será palco do show de lançamento da música autoral do Foogha! A partir das 18h, a cervejaria estará aberta, e o som começa às 20h30, oferecendo uma noite cheia de boa música e vibes incríveis. Adquira seu ingresso antecipado na plataforma para garantir o melhor preço e não perder esse momento único. Venha celebrar essa nova fase da banda Foogha.

Domingo (30)

Corrida das Drag

Neste domingo, 30 de março, a Corrida das Drag será realizada no Capivas Cervejaria, trazendo uma programação imperdível para a comunidade de Campo Grande. A partir das 19h, haverá uma palestra gratuita sobre “O Que é a Arte LGBTQIAPN+”, ministrada por Meri Moraes, artista e produtora cultural. Além disso, a noite contará com uma performance de Kitana Shiva e um set musical da talentosa DJ Afropaty, Campão Superstar. O bar fica localizado na rua Pedro Celestino, 1079.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram