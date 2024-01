Brasil cai dez posições em ranking que avalia corrupção, diz Transparência Internacional

O Brasil caiu dez posições no Índice de Percepção de Corrupção e agora é o 104ª país mais corrupto do mundo, segundo o ranking da Transparência Internacional, de 2023, divulgado nesta terça-feira (30). O indicador de corrupção mostra que o Brasil perdeu 2 pontos e registrou nota de 36 no Índice em que, quanto mais alta for a avaliação de 0 a 100, melhor é a percepção de integridade do Estado.

O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador de corrupção no mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995. Ele avalia 180 países e territórios. Como parâmetro, o Brasil está abaixo da média global de 43 pontos, abaixo da média regional para Américas também de 43 pontos e abaixo da média dos países que formam o bloco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com 40 pontos.

A comparação fica ainda mais distante quando é realizada com integrantes do G20, composto pelas 19 principais economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, com 53 pontos e com membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) com 66 pontos.

Veja a nota do Brasil nos últimos anos:

2012: 43 pontos

2013: 42 pontos

2014: 43 pontos

2015: 38 pontos

2016: 40 pontos

2017: 37 pontos

2018: 35 pontos

2019: 35 pontos

2020: 38 pontos

2021: 38 pontos

2022: 38 pontos

2023: 36 pontos

Segundo o Índice, os anos em que Jair Bolsonaro esteve na Presidência da República, entre 2019 e 2022, deixaram a lição de como, em um curto período, os marcos legais e institucionais anticorrupção, que levaram décadas para ser construídos, podem ser destruídos.

Ainda de acordo com a pesquisa, o primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva deixa a lição de como é ou ainda será desafiadora reestruturação.

“De modo geral, o novo governo vem falhando na reconstrução dos mecanismos de controle da corrupção e, junto deles, do sistema de freios e contrapesos democráticos”, avalia o Transparência Internacional.

Além disso, o órgão destaca que a falta de independência no sistema jurídico do país enfraqueceu o sistema de Justiça.

“A reconstrução do pilar jurídico ainda vem sendo negligenciada frente ao desmonte promovido durante o governo Bolsonaro. Com as nomeações do advogado pessoal do presidente para a primeira vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) e a escolha de um novo procurador-geral da República fora da lista tríplice evidenciam que muito ainda precisa ser feito para resgatar a autonomia do sistema de Justiça”, analisa.

Como um dos principais arranjos prejudiciais para o Governo Federal, o envio de emendas ao centrão promoveu um déficit nas contas públicas foi um dos principais destaques apontados pela Transparência Internacional.

“A decisão do STF que decretou a inconstitucionalidade da distribuição secreta, desigual e discricionária do orçamento público por meio do mecanismo do orçamento secreto não impediu o Congresso e o governo Lula de encontrarem rapidamente um arranjo que preservasse o mecanismo espúrio de barganha, que manteve vivos velhos vícios aperfeiçoados durante a gestão Bolsonaro”, completa.

O país considerado mais íntegro pelo ranking foi a Dinamarca, que somou 90 pontos. Em contrapartida, a Somália, com 11 pontos, é a nação com a maior percepção de corrupção.

Veja os melhores colocados:

Dinamarca: 90 pontos

Finlândia: 87 pontos

Nova Zelândia: 85 pontos

Noruega: 84 pontos

Cingapura: 83 pontos

Veja os piores colocados:

Iêmen: 16 pontos

Sudão do Sul: 13 pontos

Síria: 13 pontos

Venezuela: 13 pontos

Somália: 11 pontos

Veja o desempenho dos países da América do Sul:

Venezuela: 13 pontos

Paraguai: 28 pontos

Bolívia: 29 pontos

Peru: 33 pontos

Equador: 34 pontos

Argentina: 37 pontos

Colômbia: 39 pontos

Guiana: 40 pontos

Suriname: 40 pontos

Chile: 66 pontos

Uruguai: 73 pontos

