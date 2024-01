Depca investiga crime de maus-tratos contra menino de dois anos, internado em UTI

A Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) está investigando um crime de maus-tratos contra um menino de dois anos. A reportagem procurou a Santa Casa que informou que a criança deu entrada no hospital no dia 23 de janeiro com diagnóstico inicial de trauma cranioencefálico grave. O paciente em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), está sendo monitorado constantemente pela equipe médica.

Por outro lado, informações dão conta que o hospital já informou a morte encefálica do menino. Assim como apontam que a vítima teria sido espancando pelo padrasto, com ajuda da mãe.

Na tarde desta segunda-feira (29), a mãe, que estava desaparecida desde que a criança deu entrada na Santa Casa, foi levada até a Depca, onde foi ouvida pela delegada responsável Nelly Gomes dos Santos Macedo.

Sumiço

A avó materna procurou a delegacia para denunciar a filha que desapareceu após entregar a criança de dois anos na Santa Casa vítima de uma queda, mas a médica que atendeu o pequeno suspeitou de maus-tratos e acionou a polícia.

Segundo boletim de ocorrência a mãe teria deixado o filho no hospital com ferimentos graves. A mulher não apareceu nem no hospital para visitar o filho que está internado.

Conforme a médica que fez os primeiros atendimentos no menino de dois anos, ela acionou a Polícia Militar após suspeitar de maus-tratos, pois os ferimentos encontrados pelo corpo da criança não eram compatíveis com queda.

