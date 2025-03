Bolsonaro desiste de ir ao STF e acompanhará julgamento no gabinete de Flávio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desistiu de comparecer à sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (26). Ele acompanhará o julgamento que pode torná-lo réu a partir do gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Senado. A decisão de Bolsonaro foi tomada após rumores de uma possível prisão preventiva.

Na terça-feira (25), Bolsonaro e sua equipe de advogados estiveram presentes em duas sessões da Primeira Turma do STF. Parlamentares aliados também marcaram presença na Corte em apoio ao ex-presidente.

A sessão desta quarta-feira será aberta com o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, votarão os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.

O julgamento analisará a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete acusados de participação em uma trama para tentar dar um golpe de Estado. Caso a denúncia seja aceita, será aberta uma ação penal contra os envolvidos. Se a denúncia for rejeitada, o processo será arquivado.

Além de Bolsonaro, integram o grupo de acusados, denominado de “núcleo crucial” pela PGR:

– General Walter Souza Braga Netto – ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

– Deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) – ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

– Almirante de esquadra Almir Garnier Santos – ex-comandante da Marinha;

– Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

– General Augusto Heleno – ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

– Tenente-coronel Mauro Cid – ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência;

– General Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército.

A PGR acusa o grupo de atuar em um plano para tentar desacreditar o sistema eleitoral e, com isso, abrir caminho para um golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), aliada de Bolsonaro, publicou uma foto ao lado do ex-presidente, afirmando que já havia orado com ele antes da sessão. “Chamo todos os meus amigos para nos unirmos hoje em oração. Parem um minutinho agora pela manhã e orem pelo nosso presidente e por nosso país”, escreveu a senadora em suas redes sociais.

Bolsonaro permanece em Brasília, acompanhado de advogados e aliados políticos, enquanto aguarda o desfecho do julgamento.

