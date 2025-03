Homem é preso em Camapuã por estupro de vulnerável com condenação de 22 anos de prisão

Na tarde de ontem, 25, a Delegacia de Camapuã cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável. A ordem judicial, expedida em fevereiro deste ano, determinou a prisão do acusado, que foi sentenciado a 22 anos e 1 mês de prisão pela Comarca de Camapuã.

O autor do crime foi encontrado em sua residência, onde estava acompanhado de sua esposa. Após ser detido, o homem foi encaminhado à unidade policial, ficando à disposição da justiça para o cumprimento de sua pena.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

