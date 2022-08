Bolsonaro afirma ter denunciado “Protocolo Mandeta”

A rodada de entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional começou ontem (22), e trouxe o presidente Jair Bolsonaro que rebateu diversos temas dentre eles: Amazônia, inflação, covid19, auxílio emergencial dentre outros pontos.

Em sua rede social, Bolsonaro explicou.se sobre a pergunta feita por Renata Vasconcelos, sobre as supostas brincadeiras que fez sobre a covid-19 em pleno pico da pandemia e afirmou ter também criticado os protocolos propostos.

“Na ocasião em que Renata diz que simulei falta de ar por deboche, eu estava DENUNCIANDO o “Protocolo Mandetta”, que só recomendava ir ao hospital após sentir falta de ar. Foi justamente o contrário: EU DEFENDI ESSAS PESSOAS. Quem mandou ficar em casa é que desprezou suas vidas! Sempre defendi que os médicos tivessem autonomia para tratar seus pacientes, bem como que as pessoas procurassem um profissional de forma precoce, assim como é recomendado ao sentir qualquer sintoma de qualquer doença, quando as chances de recuperação são maiores”, defendeu Bolsonaro.

Temas sobre a segurança das urnas o presidente também afirmou acreditar.

