Serc/ UCDB vence na estreia da Copa Mundo de Futsal feminino

A Copagaz/ Serc/UCDB venceu na noite de ontem (22), por 6 a 0, os argentinos do Pinocho, na abertura da Copa Mundo de Futsal. Os jogos estão sendo realizados no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

O próximo adversário da equipe sul-mato-grossense será o Nosmanochska (RUS), na noite de hoje, às 20h. O representante da Rússia foi oito vezes campeão nacional, também venceu em sua estreia o Faculdade Sogipa (BRA) por 5 a 1.

A entrada para acompanhar os jogos é gratuita no ginásio do Guanandizão. As partidas estão sendo transmitidas no canal de youtube Falcão 12 e as finais serão nos canais do Sportv

Abertura de muita emoção e homenagens.

Os jogos da Copa Mundo de futsal iniciou ontem às 10h, entre Nosmanochska (RUS) contra o Faculdade Sogipa (BRA). O time russo venceu a partida, mas o que chamou atenção foi as homenagens para a atleta do Taboão da Serra, Pietra Medeiros, que faleceu no último final de semana, aos 20 anos, por conta de uma hepatite autoimune.

No penúltimo jogo da rodada, o Taboão da Serra enfrentou o Juventas Futsal (COL), vice-campeão da Libertadores da América. A equipe brasileira venceu o jogo por 8 a 0. O que mais chamou atenção foram as atletas do Taboão da Serra visivelmente emocionadas, segurando uma camisa com o nome do atleta. A linda homenagem da equipe paulista foi aplaudida por todos os presentes no ginásio do Guanandizão.

Segundo dia da Copa Mundo de Futsal

Os jogos neste segundo dia da Copa Mundo de Futsal inicia às 10h, com a partida entre Atlas City (COL) contra o NY Equador (EUA). O jogo que fecha a rodada será entre Copagaz/ Serc/UCDB contra o Nosmanochska (RUS), ás 20h.

Segue abaixo a tabela desse segundo dia de torneio.

