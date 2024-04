Bodoquena terá disputa inédita entra duas mulheres

Bodoquena, município distante, aproximadamente, 270 km da Capital e conhecido por suas belezas naturais, terá nas eleições de outubro de 2024, a disputa, inédita, entre duas mulheres pela vaga de chefe do Executivo municipal. São pré-candidatas a prefeita, a vereadora Rosângela Lopes F. Siqueira, conhecida como Licinha (PP) e Gilrleide Rovari (MDB).

Pré-candidata pelo MDB, a empesária, Girleide Rovari, já disputou a prefeitura em duas ocasiões, tendo votos expressivos em ambas as disputas. Tem como experiência pública, já ter sido chefe de gabinete e secretária de Assistência Social, no mandato do ex-prefeito Jun Iti Hada (MDB). Sobre a disputa, ela diz: “É fato que teremos uma mulher que vai administrar e gerir o município na próxima gestão, é um momento histórico para Bodoquena uma eleição composta por mulheres disputando o cargo no executivo. Sinto com cada pessoa que converso que a população clama por mudanças, por um nome fora da política que possa fazer diferente. Isso me da certeza e confiança de que estou preparada para essa disputa que espero ser respeitosa e de propostas, sem ataques e sem ofensas”, declara a pré-candidata.

Como pré-candidata, Girleide defende uma restruturação na gestão municipal para obter resultados mais eficientes. “Bodoquena precisa de uma gestão eficiente, uma reestruturação para dar bons resultados. Saúde pública precisa de atenção, respeito e investimento, não pode faltar remédios, não pode faltar profissionais para atender nem mesmo equipamentos e insumos para dar condições de trabalho. A economia do município precisa ser recuperada com um grande plano de preparo e fomento do turismo local na busca de recursos estaduais e federais, desenvolver um calendário de eventos com planejamento para atrair turistas, respeitar o servidor público e o dinheiro público. Não serão ideias e propostas mirabolantes, precisamos trabalhar com a realidade e não brincar com a esperança do povo. Bodoquena precisa e merece uma gestão eficiente, transparente e que ouça a população, do campo de da cidade para assim acertar mais e fazer acontecer”, destaca.

Sobre as alianças firmadas, o MDB já conta com o apoio do PSD, PL, União Brasil, Republicanos, deputados do PDT e até mesmo, lideranças do PSDB e do Governo estadual. “Todos os partidos políticos e grupos que queiram somar em um grande projeto de desenvolvimento de Bodoquena, são bem-vindos. Até a campanha, as portas seguem abertas para os partidos que queiram somar com o futuro de Bodoquena”, afirmou a pré-candidata.

A pré-candidata destaca a importância do protagonismo feminino na disputa pela prefeitura este ano.“É algo histórico para o município de Bodoquena, ter uma mulher prefeita eleita democraticamente. Uma disputa feminina é o que tudo indica que teremos pela frente. Acredito que isso mostra o potencial feminino e não tenho dúvidas que estou preparada para disputar e vencer essa eleição, com as experiências que já tive no poder executivo e legislativo do município, atuando nos bastidores e conhecendo como tudo precisa funcionar para fazer dar certo e colocar Bodoquena no rumo do desenvolvimento’, finalizou Girleide.

Girleide conta com o apoio de todo o MDB, que inclui o ex-prefeito André Puccinelli e do presidente estadual do partido, Valdemir Moka. Em entrevista recente, Moka destacou a experiência de Girleide na administração municipal e o conhecimento dela sobre os principais problemas que afligem a população do município.

A concorrente da pré-candidata será a vereadora Rosângela Lopes F. Siqueira, conhecida como Licinha Siqueira. Licinha, que antes foi do PTB, filou-se recentemente ao PP (Partido Progressistas), onde terá o apoio da ministra Tereza Cristina (PP), que comanda a sigla no Estado.

“A nossa pré-candidata em Bodoquena, vereadora Licinha, tem todo meu apoio, não só da senadora Tereza Cristina, mas do Progressistas do MS”, declarou a senadora em vídeo transmitido na filiação da pré-candidata.

Licinha é vereadora no quarto mandato, sendo presidente da Câmara de vereadores em 2011/12. É casada com o ex-vereador e ex-vice-prefeito do municipio, Geraldo Preto, que agora é presidente municipal do PP em Bodoquena. “Só temos gratidão a Deus por ter preparado esse momento para unirmos forças e sonharmos com o futuro de Bodoquena”, declarou Licinha.

O prefeito atual Kazuto Horii (PSDB), está no segundo mandato e não pode concorrer neste ano. Até o momento, o prefeito não anunciou apoio a nehuma das duas pré-candidaturas, sendo o caminho que ele seguirá, ainda desconhecido. Também não se tem conhecimento de uma pré-candidtura própria do PSDB em Bodoquena, até o momento.

Estatística

De acordo com o IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Bodoquena possui 8,6 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 352 milhões de reais, sendo que 31,2% do valor adicionado advém da indústria, na sequência aparecem as participações da agropecuária (25,5%), dos serviços (22%) e da administração pública (21,3%).Com esta estrutura, o PIB per capita de Bodoquena é de R$ 45,1 mil.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) , Bodoquena possui 6.287 eleitores, sendo 3.124 do sexo masculino e 3.163 do sexo feminino. Quanto a escolaridade dos eleitores do município: 257 são analfabetos, 829 Leem e escrevem, 1.871 tem o ensino fundamental incompleto, 234 fundamental completo, 945 o ensino médio incompleto, 1.341 médio completo, 208 superior incompleto e 602 superior completo.

Por Daniela Lacerda.

