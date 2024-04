Palmeiras aposta em força da torcida no Allianz para reverter placar da final do Paulistão

Já o Santos tenta manter feito de não ter perdido por mais de um gol de diferença no ano

O Palmeiras tem uma dura missão para domingo às 17h (de MS). Após perder no jogo de ida, o Alviverde busca reverter a vantagem do Santos na final do Campeonato Paulista e levantar o troféu estadual no Allianz Parque.

Para isso, o Verdão aposta na força de sua torcida no estádio. A equipe perdeu a invencibilidade na temporada com a derrota por 1 a 0 na primeira partida, mas ainda não foi superada como mandante neste ano e conta com o apoio em massa do seu torcedor.

Foi assim que nos últimos dois anos o Palmeiras reverteu vantagens e sagrou-se campeão paulista no Allianz Parque. Em 2022, depois de sair atrás no duelo de ida, contra o São Paulo, por 3 a 1, o Alviverde aplicou uma goleada por 4 a 0 no segundo encontro e ergueu a taça.

Já no ano passado, o Verdão teve uma desvantagem menor no jogo de ida: perdeu por 2 a 1 para o Água Santa. Atrás do placar, o time novamente goleou por 4 a 0 na volta e levou o título.

Agora, o Palmeiras tenta repetir o feito pelo terceiro ano consecutivo. Antes disso, a equipe teve um compromisso no meio de semana, diante do San Lorenzo, na Argentina, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira convocou a torcida palmeirense e pediu apoio no segundo jogo da final contra o Santos. Até o momento, mais de 23 mil ingressos já foram vendidos.

“Estamos inteiros para nos preparar para essa grande final, domingo, em nossa casa. Mais uma vez convoco todos os nossos torcedores, que nos apoiem em todos os momentos. Mesmo que a gente sofra um gol no começo, queremos o vosso apoio. Se fizermos dois ou três gols, também queremos o vosso apoio. O jogo só acaba quando o árbitro apita e essa equipe mostrou hoje que nunca se rende. Vai lutar sempre pelos melhores resultados. Domingo temos um título em disputa e quero lembrar aos nossos jogadores das emoções que é disputar e ganhar esses jogos”, disse Abel.

Santos

O Santos aposta no bom retrospecto de sua defesa para encerrar um jejum de oito anos sem canecos. Até o momento, o Alvinegro Praiano ainda não perdeu por mais de um gol de diferença na temporada. Ou seja, se manter o feito na decisão, o embate vai, pelo menos, para os pênaltis.

O Santos entrou em campo 15 vezes no ano, venceu 10, empatou dois e perdeu três. Os três reveses foram por apenas um tento de desvantagem.

As três derrotas foram para Palmeiras (2 a 1, no Allianz), Novorizontino (2 a 1, na Vila) e Red Bull Bragantino (1 a 0, no Nabi Abi Chedid).

A defesa é um dos pontos altos do trabalho de Fábio Carille. O time sofreu somente 12 gols em 15 compromissos. Ou seja, uma média de 0,8 por embate. No ataque, são 22 bolas na rede.

Agora, portanto, o Santos tenta manter os bons números para conquistar mais um título do Campeonato Paulista. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Peixe precisa de apenas um empate para se consagrar campeão.

