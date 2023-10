Bira confirma pré-candidatura a prefeito de Corumbá

O presidente da Câmara Municipal, vereador em segundo mandato Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira, afirmou ser pré-candidato a prefeito de Corumbá. A confirmação foi feita em entrevista ao “Diário Corumbaense”. Bira, que é filiado ao PSDB, disse que a aceitação popular é fundamental para esse processo e, por isso, vai levar seu mandato legislativo às ruas, para discutir com a sociedade as demandas do município.

O vereador tucano disse, ainda, que mantém um bom relacionamento com o prefeito Marcelo Iunes (PSDB). Em sua avaliação, embora o chefe do Executivo municipal tenha outro nome – o do secretário de Governo, Luiz Antônio da Silva, o Pardal – para sucedê-lo, sua pré-candidatura é uma “opção” de apoio para Iunes. “Pelas conversas que a gente tem, tenho a convicção de que ele não me vê como adversário, me vê como opção, também.

Agora, cabe a mim mostrar condições melhores. Todas as lideranças têm o direito de se colocar como pré-candidato. Tudo faz parte de um processo e estou inserido nele, vou para cima”, disse o presidente do Legislativo.

Bira afirmou ter relutado em lançar a pré-candidatura à Prefeitura de Corumbá, mas a constatação dos limites que o cargo legislativo impõe, aliado ao desejo e sonho de fazer o melhor para a cidade, o convenceram a colocar seu nome na disputa sucessória. “Eu assumi a presidência da Câmara este ano e achava que tinha que me dedicar e ser, exclusivamente, presidente da Câmara. Mas, a política é muito dinâmica e como tenho o sonho de poder ajudar, entrei na política para colaborar, contribuir. O vereador tem algumas limitações e não posso pensar em ser vereador para sempre, a gente tem que pensar e uma maneira de ajudar mais a cidade. Ninguém melhor do que o prefeito para dar um rumo, um norte à cidade de Corumbá. Então, decidi dar esse passo à frente e colocar meu nome à disposição do PSDB, que é o meu partido, para disputar a Prefeitura de Corumbá”, disse. Disputa interna

O ninho tucano congrega outros possíveis pré-candidatos à prefeitura, como o vereador Luciano Costa e a ex-deputada federal Bia Cavassa. (Luiz Antônio Pardal, com Diário Online).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

