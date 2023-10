Ferramenta inédita de balística ampliará o esclarecimento de crimes

Mato Grosso do Sul recebeu uma ferramenta inédita de balística que vai fornecer informações estratégicas para ajudar nas investigações e aumentar a taxa de resolução de crimes cometidos com armas de fogo. Os equipamentos que produzem imagens em alta definição de projéteis e estojos encontrados em locais de crime custam R$ 3,6 milhões e foram adquiridos por meio de parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

A nova ferramenta, que está sendo implantada no Estado, promete substituir a análise manual, feita, até então, pelos peritos criminais. Após a instalação, os equipamentos serão interligados ao Sistema Nacional de Análise Balística, projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordenado pela Senasp.

Segundo o coordenador-geral de Perícias de Mato Grosso do Sul, José Anchieta Souza Silva, por meio do novo sistema de correlação, é possível identificar, tanto no Estado como em qualquer unidade da federação, casos no qual a mesma arma de fogo foi utilizada. “Mato Grosso do Sul é um Estado fronteiriço, por onde passam muitas armas, sendo de fundamental importância um equipamento como este, bem como a interligação com o Banco Nacional”, afirma.

De acordo com a estatística da Sejusp, de 80 a 90% do total de homicídios do Estado são cometidos com armas de fogo. Neste ano, até ontem (21), já foram registrados 191 homicídios dolosos em Mato Grosso do Sul, ou seja, ao menos 152 deles foram cometidos por armas de fogo, se levarmos em consideração que 80% foram mortos a tiros.

Para garantir o correto funcionamento da nova ferramenta operacional, sete peritos criminais de Mato Grosso do Sul estão recebendo treinamento específico pela empresa fabricante, para aprender a manusear os equipamentos. Já no próximo mês de julho, os profissionais passarão por cursos com técnicos da Senasp. “Será um treinamento relacionado à padronização e inserção de dados no Sistema Nacional de Análise Balística”, explica a chefe do Núcleo de Balística da Coordenadoria-Geral de Perícias, Rafaela Flore dos Santos Okuda.

Queda de assassinatos Dados do índice nacional de homicídios, criado pelo portal “g1”, apontam que Mato Grosso do Sul teve queda de assassinatos nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. A redução nos casos de morte violenta no Estado chegam a 4,5%.

O levantamento usa os dados nacionais de 26 Estados e do Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, foram 132 mortes no primeiro trimestre de 2022 contra 126 casos, no mesmo período deste ano. A pesquisa contabiliza homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Nos dados de feminicídio, de acordo com a Sejusp, a queda nas ocorrências é de mais de 45%. Neste ano, foram seis casos nos três primeiros meses, contra 11, no ano passado.

Por Rafaela Alves

