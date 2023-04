Betinho quer mais investimentos em segurança nas escolas da Capital

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Betinho (Republicanos) vai sugerir à prefeitura que no próximo orçamento destine mais recursos para ampliar a segurança nas escolas.

O parlamentar está preocupado com a onda de ataques em unidades de ensino que deixou o país em choque e que resultou em ameaças e casos de violência em Mato Grosso do Sul. O objetivo é adotar medidas para impedir o agravamento da situação.

Nesta quinta-feira (06), durante uma agenda pública, Betinho explicou entender que há outras formas de combater a violência, como mais investimentos em projetos sociais, educação, esporte e cultura, mas que em certos momentos, é preciso medidas urgentes.

“Na condição de presidente da comissão, vou buscar a ampliação dos recursos para fortalecer a estrutura das escolas. Diante dos últimos casos terríveis que tivemos no Brasil, com a morte de crianças e professores, vou sugerir construção de muros mais altos, instalação de cercas elétricas, incremento do videomonitoramento que já existe e até mesmo portas com detector de metais”, afirmou.

“Tivemos aqui casos recentes de alunos levando canivete na mochila para ferir os colegas, então são medidas cabíveis e necessárias neste momento”, completou.

Psicólogos nas Escolas

Na segunda-feira (3), Betinho participou de uma audiência justamente para discutir a insegurança nas escolas da Capital.

Na ocasião, além de defender protocolos mais “enérgicos” para garantir o bem-estar no ambiente escolar, ele também ressaltou a importância da execução da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que prevê que “as redes públicas de Educação Básica contarão com serviços da Psicologia e do Serviço Social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação”.

Em sua fala, ele ponderou que há 15 anos dá palestras motivacionais aos estudantes e recentemente tem percebido vários deles abatidos, psicologicamente fragilizados. Diante de tal constatação, considerando também o cenário de violência que preocupa a comunidade, ele propõe o início urgente da contratação dos psicólogos e assistentes sociais.

“O que deságua na escola é muitas vezes fruto do que ocorre no âmbito familiar. Já há recursos previstos para as contratações e estamos na luta para que o município firme um TAC [Termo de Ajustamento de Conduta] junto ao Ministério Público para dar início às contratações. A presença de tais profissionais é determinante para identificar comportamentos e auxiliar em ações preventivas. Também é uma questão de segurança”, disse o vereador naquela audiência.

Fundeb

O vereador Betinho ressalta ainda que o município dispõe de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) que podem ser destinados tanto para a contratação de psicólogos e assistentes sociais, daí a proposta do TAC, quanto para investimentos na estrutura.

“Com certeza, até porque o Fundeb tem essa prerrogativa para investimento e custeio, incluindo obras e reformas. Este sem dúvida é o grande debate que vamos fazer em 2023”, finalizou.

