Luiza Ribeiro clama por Hospital municipal

Defensora do Hospital Municipal, a vereadora da Capital, Luiza Ribeiro ( PT) usou sua rede social hoje (7), Dia mundial da Saúde para clamar por uma Saúde de qualidade na Capital e trouxe como solução o investimento esperado há anos.

“Hoje no Dia Mundial da Saúde, precisamos discutir a necessidade de Campo Grande ter um Hospital Municipal. Nossa capital tem aproximadamente 906.092 habitantes e é uma das poucas capitais do Brasil que não tem Hospital Municipal. Um fator determinante no agravamento das doenças é a falta de assistência adequada nas UBS. Com a falta de cobertura adequada na atenção básica, surgem agravos que necessitam de cuidados hospitalares e aumento das internações.”, abordou Luiza.

A parlamentar que desde o seu retorno vem falando desta pauta necessária, salientou os altos custos “Com um Hospital Municipal, a prefeitura deixará de arcar com os elevados custos mensais com a compra de serviços na rede conveniada que consomem mais de 350 milhões de reais/ano.

Realizaria exames e cirurgias solicitados nas UBS, deixando de comprar serviços privados de alto custo. Com o HU-UFMS e HRMS atenderia a toda demanda de serviços do SUS para Campo Grande e Macrorregião. É urgente a necessidade de ampliação da capacidade de atendimento na saúde da Capital.”, detalhou a vereadora.

