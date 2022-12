Azambuja recebe a medalha “Juvêncio César da Fonseca”

A Casa de leis da Capital homenageou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta última terça-feira (20), no último dia antes do recesso com a entrega da medalha “Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca”.

Reinaldo Azambuja (PSDB), exaltou o nome de Juvêncio e aprovou a homenagem aos nomes que contribuíram com o Estado e agradeceu por receber a honraria. “É muito importante esse reconhecimento, principalmente eu que estou finalizando um ciclo. Talvez em um dos momentos mais difíceis para os gestores públicos do Brasil. Convivemos com a maior crise econômica da história do país. Quando saímos da crise econômica, vivemos uma crise sanitária. A pandemia, que mudou o mundo e a forma de se trabalhar políticas públicas”, continuou Reinaldo.

Amigo e tucano do ninho, o vereador Prof.Juari também destacou o trabalho e legado deixado por Azambuja reforçando que o governador teve um olhar por todos os 79 municípios sul-mato-grossenses. “O senhor cuidou dos 79 municípios. Em Campo Grande, por onde a gente passa, a gente vê a marca da sua administração. Para a Câmara de Campo Grande, é um orgulho enorme poder homenageá-lo com a Medalha de Destaque da Década, reconhecendo tudo que o senhor fez e continuará fazendo pelo estado de Mato Grosso do Sul, principalmente por nossa cidade”, disse Juari.

Reinaldo concluiu falando dos desafios que enfrentou. ‘“O grande legado desse ciclo de oito anos foi ter enfrentado essas dificuldades, fazer transformações, mudanças conceituais, criar programas efetivamente duradouros e importante nas áreas que são vitais para o crescimento social. Mato Grosso do Sul era um pequeno estado, o último do Centro-Oeste em crescimento, e em oito anos nos tornamos o estado que mais cresce no Brasil, que mais investe per capta de todos os estados brasileiros. Vamos finalizar um ciclo e cumprimos nossas obrigações”, finalizou.