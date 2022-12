Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Arianjos e arianjas hoje ficam com a corda toda, o que choca um total de zero pessoas! Quem recarrega as baterias e os ânimos é a Lua, que também traz ótimas vibes para mudanças, viagens, atividades inovadoras e diferentes. Agora, o principal movimento é do Sol e o reizinho começa a brilhar no ponto mais alto do seu Horóscopo nesta quarta-feira, impulsionando e favorecendo os interesses profissionais. Você vai batalhar com determinação pelo que ambiciona e a chefia estará atenta aos seus passos, o que pode ser a chave para uma promoção e mais dinheiro no bolso. No lado amoroso, pode esperar contatinhos novos na pista e sucesso absoluto na paquera. Romance estimulado, mas evite discutir por bobagem à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje a Lua avisa que pode ser preciso dar um gás extra para se livrar de pendências e resolver uns pepinos, meu cristalzinho! Mas não esquenta, pois a hora é boa para tomar providências, decisões e desempacar assuntos chatinhos na sua vida. Agora, notícia maravilinda quem traz é o Sol, que muda de cenário, abre os seus caminhos e ilumina seus horizontes. Pode ir atrás do que quer com confiança plena de que tudo vai dar certo porque vai e vitórias virão. Os ganhos devem se expandir e não vai faltar habilidade para brilhar em estudos, provas e concursos. Novidades e reencontros com pessoas queridas, alegrias com o love e surpresas deliciosas nos contatinhos. Pode dar match com um crush que é a sua cara.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O dia começa com ótimos estímulos em suas relações e você vai ocupar o centro das atenções onde quer que esteja, meu bombozinho trufado! Pode fazer mil contatos e se destacar nas atividades feitas em grupos e equipes, mas as energias mais importantes de hoje quem traz é o Sol e ele vai pedir uma postura mais firme, madura e determinada para vencer bagacinhas e desafios. Não faça nada na louca e mantenha a antena bem ligada, principalmente ao lidar com dinheiro, negociações, compras, assuntos que envolvam bens e direitos. No amor, seu charme e sensualidade estarão no modo turbo e vai ser fácil impressionar quem deseja.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Logo cedinho, a Lua muda de signo e manda vibes generosas que vão impactar sua saúde e seu trabalho. Você vai contar com muita vitalidade física e toda disposição para pegar firme no serviço. Está atrás de um emprego? Atualize seu currículo e bora lá avisar seus contatos que busca uma vaga! Conversas com gente do seu convívio podem abrir portas e você também terá um aliado de peso a partir de hoje: o Sol. O astro vai incentivar suas relações pessoais, profissionais e revela que negociações vantajosas e lucrativas podem rolar. Quem está na pista pode mudar de status e começar um lance promissor com pinta de namoro. Se já encontrou seu bem, o romance se fortalece e a união fica blindada com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Olha só que coisa boa, leãozinho: hoje a Lua desembarca em seu paraíso e garante que chegou a hora de você lacrar e arrasar! Seu charme estará irresistível e seu brilho pessoal vai atrair admiradores como um ímã. Pode conhecer pessoas interessantes, multiplicar as amizades e encontrar alguém que vai te fazer muito feliz. O convívio com o love fica protegido e a sorte aumenta em jogos e loterias, mas o Sol também traz recados importantes e aconselha a dar mais atenção para a saúde. Preste atenção nos sinais do seu corpo e cuide-se bem para esbanjar energia. O Sol ainda impulsiona seu trabalho e avisa que você tem tudo para se destacar, fortalecer os laços com colegas e estabelecer ótimas parcerias.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os interesses ligados ao lar e à família ganham evidência, mas as notícias mais importantes chegam do Sol e ele despeja energias generosas no setor mais positivo do seu Horóscopo a partir de hoje. Isso significa que a sorte vai te fazer companhia e sua estrelinha virginiana vai brilhar intensamente. Oportunidades devem surgir onde menos espera e as coisas vão parecer mais fáceis na sua vida, inclusive no lado financeiro. Engordar os ganhos em plena véspera do Natal é pra glorificar em pé, não é mesmo? Agora, as melhores vibes estão reservadas para o romance, a paquera e seu poder de atração fica no modo turbo. Se você está a fim de um crush, vai com tudo: terá seducência farta para arrasar na conquista!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Enquanto a Lua atiça seu lado falante, animado e manda muitos estímulos para os seus contatos profissionais e pessoais, o Sol pode deixar seu comportamento menos rueiro e você vai voltar pra casa querendo curtir sossego e paz. Mas nem por isso vai se isolar do mundo, ao contrário, pode rever pessoas especiais e restabelecer amizades que já tiveram grande significado na sua vida. Também terá disposição para desenrolar assuntos antigos e chatinhos, mas as demandas domésticas aumentam perto do Natal e a família pode exigir mais atenção – procure atender. Com o mozão, a intimidade ganha importância, mas dobre a paciência e evite tretinhas à noite. Se busca um novo amor, pode dar match já no primeiro encontro.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quer descolar um extra para cobrir todas as despesas do Natal, minha consagrada? A hora de agir é agora! A Lua dá sinal verde para você incrementar seus ganhos e as notícias boas não param por aí. O Sol muda de cenário e garante que você já começa o verão bombando nos contatos pessoais e profissionais. Sua comunicação fica mais certeira, habilidosa e tudo indica que suas ideias serão super bem recebidas em reuniões de trabalho, com colegas, chefes, clientes e também nas relações pessoais. Vai fazer o maior sucesso nas redes sociais, ganhar muitos likes e ampliar as amizades. Na paixão, o coração vai acelerar nos papos e conversas com o crush e você terá boa lábia para conquistar. Tudo azul no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

E aí, Sagita, no corre para adiantar tudo antes do Natal? Vai com confiança porque a Lua ingressa no seu signo logo cedinho, renova o seu gás e traz energia de sobra para você cuidar de todos os seus interesses. Se o problema é a grana, também não precisa se preocupar, pois hoje o Sol muda para a sua Casa da Fortuna e impulsiona os assuntos de dinheiro. Ele promete boas oportunidades para incrementar seus ganhos ao mesmo tempo em que ajudará a controlar os ímpetos – você vai pensar duas vezes na hora de gastar. O trabalho terá um dia de boa produtividade, mas o amor vai exigir mais de jogo de cintura. Embora seu charme esteja arrasane, cenas de ciúme podem atrapalhar o lance com o crush ou o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia pode começar meio devagar quase parando e a culpa é da Lua, viu bebê? Você pode precisar de um chá de ânimo para levantar o seu astral, mas nem precisa se preocupar porque o Sol vem em seu socorro e traz vibes maravilindas ao ingressar em seu signo no final da tarde. O reizinho vai te fazer companhia pelas próximas semanas e promete turbinar as principais qualidades capricornianas. Suas competências vão brilhar na vida profissional e a fase será perfeita para consolidar seus interesses – bora lutar pelo ambiciona! Seu brilho pessoal também se fortalece e pode ter fila de crush querendo te conhecer melhor. O romance fica mais envolvente e sua seducência vai deixar o mozão louco de desejo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Trago um alerta real e oficial, meu cristalzinho: hoje o Sol muda para o seu inferno astral e pode mexer com seu pique. Investir no sossego vai fazer bem, mas pode faltar disposição para socializar, interagir nas redes e encontrar as pessoas de que gosta. A saúde também fica mais suscetível, mas quem entra em cena para dar uma arribada na sua energia é a Lua. Ela troca vibes positivas com Júpiter, mandando força para você vencer qualquer bagacinha e fazer tudo o que precisa, inclusive no trabalho. Os amigos também vão dar um help e te ajudarão a recuperar o entusiasmo. A vida amorosa flui numa boa durante o dia, mas excesso de franqueza e atitudes precipitadas podem atrapalhar à noite – pegue leve!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

É noticia boa que você espera, peixinha? Então pode levantar as mãos para o alto e agradecer porque hoje as estrelas mandam vibes excelentes para a realização dos seus ideais. As principais chegam do Sol, que hoje inaugura o verão, muda de signo e garante um período perfeito para ir atrás dos seus maiores sonhos. Com mais foco, determinação e certeza do que quer, você tem tudo para alcançar seus objetivos. As relações sociais também ficam protegidas e gratas surpresas devem rolar nas amizades. É hora de investir em seus planos profissionais e financeiros, pois os astros prometem glórias e vitórias para você, bebê! Clima de companheirismo com o mozão e lance o crush pode caminhar para algo mais sério.

