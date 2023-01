Azambuja cumpriu 70% das promessas  de 2018

Reinaldo Azambuja aparece em 1º lugar na lista dos governadores que mais cumpriram promessas de campanha no levantamento do G1.

O balanço dos compromissos cumpridos nos mandatos que iniciaram em 2019 foi divulgado ontem (5). Em quatro anos de gestão, Reinaldo Azambuja cumpriu 70,83% dos compromissos assumidos nas eleições de 2018.

Na sequência aparecem os governadores Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, do RS (70,58%), Carlos Moisés, de SC (69,22%), e Camilo Santana e Izolda Cela, ambos do CE (68,42%).

Em relação a Reinaldo, o G1 considerou 24 promessas. Dessas, 17 foram totalmente cumpridas, 4 parcialmente e apenas 3 não foram cumpridas. Entre as não cumpridas, o governo justificou. A ponte sobre o Rio Paraguai não foi construída pelo lado de MS. Já no lado paraguaio, a travessia começou a ser fundamentada.

A construção está prevista para entrega em dezembro de 2024. Em relação à malha ferroviária, o governo informou que apresentou à União uma defesa sobre a importância da reforma da Malha Oeste, após a concessão ser devolvida ao governo federal.

Porém não houve movimentação na tramitação com Brasília. Por último, não houve universalização do serviço de esgotamento sanitário, uma vez que obras seguem em andamento e a atual porcentagem de cobertura é de 60%.

