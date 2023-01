Na primeira semana do ano, lojistas da Capital apostam em liquidações

Comércio na área central exibe descontos que chegam até 80%

Os primeiros dias de 2023 começaram movimentando o comércio de Campo Grande. Com a famosa “queima de estoque”, os lojistas estão apostando nos descontos. Otimistas, muitas lojas da região central exibem faixas e etiquetas com queda de até 80% no valor dos produtos.

Roupas e sapatos se destacam entre os itens na promoção, como é o caso da Anita Shoes, da Rua 14 de Julho, que reservou um espaço na parte da frente onde exibe mostruários contendo diversos pares de calçados com placas de liquidação. O gerente da loja, Ananias Rufino, 27 anos, conta como funciona a queima de estoque.

“Todo ano costuma acontecer essas liquidações, tendo pessoas que já até esperam por essas baixas nos preços, que geralmente são produtos que tiveram pouco giro no ano anterior, ou até mesmo aqueles que sobraram poucos pares. Isso acontece para que possamos estar renovando o estoque permitindo a entrada das coleções novas”, explica o rapaz.

Quanto à procura, o gestor ressalta que as expectativas são as melhores para esta edição de 2023. “Esses primeiros dias começaram animados, e por ser antes do pagamento e com muitos ainda viajando, os clientes estão até comparecendo e comprando bastante, porém, ainda esperamos que esse movimento aumente e supere a liquidação do ano anterior.”

Na tradicional loja de eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos Magazine Luiza, também na Rua 14 de Julho, a liquidação de início de ano é praticamente uma tradição, o que gera expectativa nos consumidores que já ficam de olho nos descontos da primeira semana. “No ano passado vendemos muito bem, superando o esperado e nesse ano não é diferente, já que acreditamos que será até melhor do que a Black Friday de 2022”, disse o gerente, Welingtton Servin, 28 anos.

O responsável comercial também explica que, ao contrário de muitos comércios, a loja compra produtos para serem vendidos nesse período com valores menores, levando a clientela para dentro da loja. “Os descontos são oferecidos em todos os setores podendo chegar até os 80% em nosso ‘dia D’, que acontece nesta sexta-feira (6)”, complementa.

O gerente comercial na loja Avenida, Fernando do Carmo, 27 anos, acredita que o início de janeiro promete um bom volume no setor. “Já está tendo uma boa procura dos clientes que vêm em busca do desconto. Este ano foram disponibilizadas diversas peças com remarcações de preços que contam com até 70% de desconto”, concluiu.

Preço

Na Magazine Luiza, vários produtos estavam com etiquetas demonstrando abatimento nos valores. O conjunto de sofá de dois e três lugares que contava com um custo de R$ 3.869,90, na liquidação de início de ano é vendido por R$ 2.089.

A fritadeira elétrica Mondial de 3,5 litros é outro item na promoção: anteriormente vendida a R$ 699, com o desconto da liquidação sai por R$ 551 à vista. A smarTV 32 polegadas TCL também apresenta baixa no preço, sendo que de R$ 1.599 é comercializada por R$ 1.199 no preço à vista.

Cafeteira Mondial (R$ 209) e batedeira Philco (R$ 269,90) também entraram para lista de desconto e são vendidas com preços mais em conta. Respectivamente, especialmente nesta sexta, saem por R$ 184 e R$ 237,90.

Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

