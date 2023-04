Audiência Pública propõe colher melhorias para Saúde da Capital

Com alerta vermelho na Saúde da Capital, superlotação em hospitais e atendimento precário nos postos de Saúde, os vereadores convocaram uma audiência pública para debater o tema na próxima quarta-feira (5).

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luís (vice), Dr. Jamal, Dr. Loester e Tabosa.

O objetivo é elaborar um documento com recomendações e sugestões de melhorias nas unidades de saúde de Campo Grande. A solicitação da audiência foi feita devido aos relatórios de vistoria recebidos pelo vereador Dr. Victor Rocha.

“Já convidamos todos os órgãos e instituições envolvidos com a saúde pública da Capital para participarem junto com a população desta audiência. Vamos elaborar um documento com sugestões e métodos de se oferecer uma saúde pública de qualidade e com resultado para a nossa gente. Convido a toda a sociedade campo-grandense para participar dessa importante discussão”, disse o parlamentar.

