Coronel José Reis Sala morre na Capital

Autoridades e amigos lamentam a morte do Coronel Reformado José Reis Pouso Salas, que morreu na Capital na tarde da última segunda-feira (3), em decorrência a um câncer.

A Corporação emitiu uma nota de pesar : “O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) presta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos pelo falecimento do Coronel Reformado José Reis Pouso Salas, ocorrido nesta segunda-feira (03/04/2023). Coronel Reis deixa um grande legado na história do Corpo de Bombeiros Militar, sendo também antigo Comandante-Geral da Corporação, no período de 1990 a 1995. Coronel Reis completou 80 anos no início do ano e, no dia 26 de janeiro de 2023, acompanhou seu filho, o coronel Frederico Reis Pouso Salas, a assumir o Comando-Geral do CBMMS. O CBMMS agradece imensamente o Coronel Reis pelos anos de trabalho e dedicação ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Que Deus conforte familiares, parentes, amigos e toda a família Bombeiro Militar.”, detalhou a nota.

O deputado estadual, Coronel Davi também falou a respeito do passamento do ex-comandante e pai do atual comandante da Corporação.

“Hoje perdemos o nosso grande Comandante, Coronel BM José Reis Pouso Salas. Que Deus na sua infinita bondade ilumine a caminhada eterna desse grande homem, que foi fundamental para a estruturação do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Esta foto foi tirada no dia da passagem de comando do Corpo de Bombeiros, ocasião em que seu filho, Coronel Frederico, assumiu o Comando Geral da Instituição aqui no Estado. Deus lhe reservou esta grande alegria de ver seu filho como Comandante Geral da Instituição que ele tanto amava. Meus sentimentos ao Coronel Frederico e à toda família”, lamentou Davi ( PL).

Coronel Reis, como era conhecido, esteve no comando do CBMMS entre anos de 1990 e 1995.

