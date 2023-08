Audiência pública no dia 16 discute ações para revitalização da área central

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, no dia 16 de agosto, audiência pública para discutir sobre o tema “Vida nova no centro”. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Controle e Eficácia Legislativa, composta pelos vereadores William Maksoud (presidente), Luiza Ribeiro (vice), Prof. Juari, Júnior Coringa e Claudinho Serra.

“Estamos convidando a população, comerciantes e autoridades a participar desse debate sobre a Vida Nova no Centro. Queremos ouvir a comunidade sobre quais ações são necessárias para o resgate da convivência das famílias nessa área que é tão tradicional na nossa Cidade Morena, com fomento do comércio, segurança, espaço de cultura e lazer de qualidade. Convidamos a todos a participar dessa construção juntos”, disse Maksoud, proponente do debate.

