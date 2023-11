Audiência na Câmara discute políticas para pessoas em situação de rua

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta segunda-feira (20), audiência pública para discutir políticas públicas para pessoas em situação de rua. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Professor André Luís (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

“É um problema complexo e multifacetado. E nós, como sociedade, temos que olhar de uma forma diferenciada. São pessoas que não estão em pleno equilíbrio. Muitas pessoas que estão na rua sentem essa necessidade de ficarem nesse ambiente, até como uma forma de se penalizarem por alguma coisa. São pessoas que precisam de acolhimento”, disse o vereador Prof. André Luís, proponente do debate.

“Nossa preocupação, com esse tema, é questionar: será que nós, de alguma forma, podemos colaborar nessa construção? Sabemos que a sociedade, através do Executivo, faz um trabalho bonito e incisivo. Quem faz, são pessoas engajadas, que tem uma preocupação natural. Mas, até quanto do que fazemos são medidas efetivas?”, questionou.

A audiência reuniu, além de vereadores, representantes de associações de moradores, conselhos de segurança, além de membros do Poder Executivo. Em situação de rua, o aposentado Cícero Sabino também usou a palavra e cobrou soluções do poder público.

