Ataque de vereador a PMs provoca reação até na Câmara Federal

Além das entidades representativas dos Políciais Militares e da própria presidência da Câmara , o vereador André Luís (Rede-MS) deverá uma Moção de repúidio da Camara Federal após ter criticado PMs durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. A Moção foi apresentada ontem pelo deputado federal Rodolfo Nogueira

O deputado disse que os agentes da Polícia Militar são “extremamente competentes e preparados, as falas do vereador André Luís merecem todo o repúdio. Ademais, vale ressaltar que a PM é a garantidora da ordem e da paz, os mencionados profissionais possuem um enorme autocontrole e diariamente arriscam suas vidas pelo bem comum”, reforçou Nogueira.

“Não basta concurso, gastar milhões em viaturas e armamento, se não vemos policial. Campo Grande está protegida só por Deus. O que está aí é uma piada. Não adianta concurso. Tá tudo gordo, barrigudo, com depressão, porque não tem o que fazer. Bota na rua, fica tudo ‘magrelinho’ (sic) e começa a ser produtivo”, criticou o vereador André Luiz durante sua fala na Casa de Leis.

A fala ganhou proporções que levou a Casa de Leis a se pronunciar sobre o caso.”Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, através da presidência da Casa de Leis, vem a público repudiar a atitude isolada de parlamentar, que em seu discurso destacou de forma negativa o trabalho da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O também vereador Coronel Vilassanti (União Brasil), reagiu ao ataque a instituição militar, afirmando ser “Revoltante, preconceituosa, infeliz e desrespeitosa” a fala do colega vereador e interior.

