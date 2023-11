Confira a previsão do tempo para o Dia de Finados, em MS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (2), feriado do Dia de Finados é de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul. As condições meteorológicas que provocam instabilidades podem favorecer a formação de nuvens, ocasionando chuvas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as regiões do estado onde há maior probabilidade chover são sul, sudeste, sudoeste, central e leste do estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 31°C. Na região sul, Ponta Porã registra 20ºC de mínima com máxima podendo chegar aos 30ºC.

Em Dourados o dia começa com 21°C, com máxima prevista de 32°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, são esperadas altas temperaturas, onde Corumbá e Porto Murtinho podem ser as cidades com as maiores temperaturas do estado, com os termômetros podendo chegar aos 37°C.

Coxim, na região norte e Paranaíba, no bolsão, registram temperaturas mínimas entre 22° e 24°C, com máximas podendo chegar aos 33° a 36°C, respectivamente.

A instabilidade é causada por perturbações em vários níveis da atmosfera, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade, além de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Com informações do Cemtec.

