“Amigos do Chitão” divulga trabalhos e pede aos vereadores apoio com emendas

A Câmara de Campo Grande recebeu hoje (24) o presidente da Casa de Apoio de Pacientes Com Câncer “Amigos do Chitão”, Altmir Abdias Juvêncio de Almeida, que fez uso da Tribuna para pedir apoio da Casa para a manutenção das atividades da entidade.

“Enquanto há vida, há esperança. Todos estamos sujeitos a uma doença dessas, cruel. O trabalho é feito por voluntários. É um trabalho que Deus determinou para mim, e vou fazer até o último dia da minha vida”, afirmou Almeida.

Atualmente, mais de 1.500 pacientes são atendidos pela Associação, que oferece assistência a pessoas que fazem tratamento em Barretos (SP) ou em Campo Grande. A Associação conta ainda com uma casa de abrigo na Capital, onde são recebidos pacientes do interior que estão em tratamento no Município. Além disso, ainda oferece assessoria jurídica aos que têm de buscar na justiça seus direitos.