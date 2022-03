Milhares de peixes morrem em rio e criador de tilápias estima perda R$ 1 milhão e meio

O piscicultor que encontrou milhares de peixes mortos no início desta semana, estima ter tido um prejuízo de quase R$ 1 milhão e meio após sua criação de tilápias aparecerem mortos terça-feira (22) no Rio Marinheiro, em Cardoso (SP). Ele estima que cerca de 20 toneladas de peixes morreram, 100% de sua produção.

Na última segunda feira (21), pescadores começaram a perceber alguns peixes mortos nas margens do rio. Com o passar dos dias a situação se agravou ainda mais com o aumento significativo do número de peixes mortos .

A prefeitura de municipal de Cardoso prestou todo o suporte aos piscicultores, disponibilizando pá carregadeira e caminhões para a remoção dos peixes do rio, para depois serem descartados em local apropriado.

Além disso, o Departamento de meio ambiente coletou de amostra da água para que seja realizada uma análise do material colhido. Considerando que não se sabe as causas dessa tragédia a prefeitura de Cardoso recomenda aos pescadores do Rio Marinheiro o destarte de todos os peixes capturados a partir da última segunda-feira.