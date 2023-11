MS se destaca no turismo nacional com cinco indicações para o Prêmio Nacional do Turismo 2023

O estado de Mato Grosso do Sul mais uma vez se destaca no cenário do turismo nacional, recebendo cinco indicações para o Prêmio Nacional do Turismo 2023. As nomeações abrangem as categorias de ‘Iniciativas de Destaque no Turismo’ e ‘Profissionais de Destaque no Turismo’, consolidando o estado como uma referência no setor.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), Bruno Wendling, é um dos finalistas na categoria ‘Profissionais de Destaque no Turismo’, mais especificamente na subcategoria ‘Governo – Dirigentes e Parlamentares’. Em suas palavras, Wendling expressou sua satisfação com as indicações, destacando que Mato Grosso do Sul lidera nas categorias de governo e iniciativas privadas, com dois atrativos e duas iniciativas da Fundação de Turismo também figurando como finalistas.

“Fico muito feliz com esse reconhecimento, pois é o resultado do trabalho que todo o time da FundturMS vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos”, enfatiza o diretor-presidente Bruno Wendling.

Além da indicação de Wendling, outras quatro iniciativas do turismo sul-mato-grossense foram destacadas. A Fundação de Turismo do estado recebeu duas indicações na categoria ‘Iniciativas de Destaque no Turismo’: uma pela iniciativa “Apoio e Profissionalização das Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de MS”, na subcategoria ‘Governança e Gestão do Turismo’, e outra pela iniciativa “Bonito/MS: 1º destino de ecoturismo carbono neutro do mundo”, na subcategoria ‘Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas’.

Os atrativos turísticos Estância Mimosa Ecoturismo LTDA e Buraco das Araras Ecoturismo também receberam merecidas indicações. A Estância Mimosa foi reconhecida pela iniciativa “Estância Mimosa: 1º atrativo de ecoturismo do mundo a receber certificação Climate Positive”, na categoria ‘Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas’. Já o Buraco das Araras foi indicado pelo empreendimento turístico que valoriza o patrimônio natural na categoria ‘Valorização do Patrimônio Natural no Turismo’.

O Prêmio Nacional do Turismo 2023 busca reconhecer e valorizar as iniciativas que impulsionam o crescimento do turismo brasileiro, contribuindo para a geração de emprego, renda e inclusão social, bem como promovendo a sustentabilidade ambiental. As premiações serão realizadas em 16 de dezembro de 2023, durante o Salão do Turismo 2023: Conheça o Brasil, na cidade de Brasília/DF. A votação para os finalistas está aberta até 1º de dezembro e pode ser feita pelo site [https://inscricaopremio.turismo.gov.br](https://inscricaopremio.turismo.gov.br).

