Assembleia terá mais feriadão

No dia 3 de novembro, haverá ponto facultativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A decisão consta no Ato 649/2023, publicado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Parlamento.

O ponto facultativo será na sexta-feira, um dia depois do feriado de Finados, 2 de novembro. De acordo com a publicação, a medida não prejudica a prestação dos serviços considerados essenciais. O expediente, no Parlamento, segue normalmente até o dia 1º de novembro, quarta-feira, e retorna na segunda-feira, dia 6.

Também haverá ponto facultativo no dia 3 de novembro nos órgãos e entidades do Governo de Mato Grosso do Sul, conforme relação constante em decreto publicado no Diário Oficial do Estado no início deste ano.

