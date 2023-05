Assembleia promove audiência pública para debater reforma tributária em nível federal

A audiência pública que irá debater sobre a reforma tributária, em Mato Grosso do Sul, acontece nesta terça-feira (8), às 14h, no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Por aqui, os tributos são cobrados de quatro formas distintas: sobre a renda, trabalho, patrimônio e consumo, causando grande impacto na vida do contribuinte e, por vezes, gerando distorções na economia e ampliando as desigualdades.

Por conta dessa complexidade, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) planejou a audiência. Segundo ele, o modelo brasileiro de tributação sobre o consumo tornou-se, com o tempo, complexo, desequilibrado e injusto, necessitando, portanto, de uma reforma que promova simplificação e justiça fiscal ao contribuinte.

“Temos uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo e esse é um problema que afeta o dia a dia de todos os brasileiros. Interfere na atração de empresas, na geração de emprego e renda, na capacidade de investimento dos governos nas políticas públicas que a população precisa, além de penalizar, principalmente, as pessoas mais pobres”, defendeu o 1º secretário da Assembleia Legislativa.

Paulo Corrêa organizou a audiência pública junto ao deputado Pedrossian Neto (PSD). Eles vão discutir o tema e elencar os principais pontos de interesse de Mato Grosso do Sul, que serão defendidos pela bancada federal, no Congresso Nacional. “É um assunto que vai ser discutido nacionalmente, mas estamos aqui, marcando posição e levantando os pontos que são relevantes para o Estado, porque a reforma tributária é urgente, necessária e precisa atender aos interesses de Mato Grosso do Sul”, defendeu Paulo Corrêa.

Serviço – A audiência pública acontece no dia 8 de maio, às 14h, no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. Estarão presentes os deputados estaduais, federais, senadores, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, representantes de diversos segmentos da sociedade, além do governador Eduardo Riedel.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.