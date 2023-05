Na semana do Dia das Mães, comércio começa com alto movimento de vendas

Pesquisa mostra que a maioria pretende comprar roupas para presentear

Uma das mais importantes datas para os comerciantes, o Dia Das Mães, em 2023, já vem aquecendo as vendas na região central, de Campo Grande. Com expectativa nas “alturas”, empresários de lojas de calçados e vestuário estimam dobrar o volume de vendas, em comparação com o ano anterior.

“Esta é uma das datas mais fortes do varejo e a expectativa de vendas é excelente. São mais de R$ 145 milhões, que devem movimentar a economia, fortalecendo toda uma cadeia”, disse o secretário municipal da Sidagro (Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila.

O gerente da loja Avenida, localizada na rua Dom Aquino, Fernando do Carmo, de 40 anos, relata que, desde o último sábado (6), o fluxo de venda já aumentou significativamente. “Aqueceu bastante. Esse último sábado, mesmo, já fez total diferença. Foi um dia em que as vendas representaram uns 5% a mais do que foi vendido no ano passado”, pontuou.

Complementando sua análise, quanto à procura pelo presente de Dia das Mães, o gestor ressalta que a expectativa é grande para a semana que se inicia, onde normalmente costuma ocorrer a maior parte das vendas. “Estamos focados no Dia das Mães, com venda de produtos como bolsas, relógios e acessórios, que normalmente tem muita saída, neste período”, disse.

“Esperamos aumentar os negócios em pelos menos 10%, em comparação ao ano passado”, completou.

Para a supervisora da loja de calçados Passaletti, situada na rua 14 de Julho, Jessica Pereira, de 30 anos, o momento é o melhor para o setor, que já tem registrado volume alto na saída de sapatos femininos. “Muita procura! A venda está no auge. Acreditamos que vamos dobrar a marca do ano passado, chegando até a 50% acima”, destacou.

Jessica ainda enfatiza que o melhor para os lojistas ainda está por vir, já que grande parte dos campo-grandenses deixa para comprar o presente faltando pouco para a data. “O sábado que antecede o dia é o mais aguardado.”

Consumidores

Dando uma olhada nas opções e nos preços, a dona de casa Elen Cristina, de 35 anos, conta que faz questão de presentear a mãe todos os anos. “Não dá para passar em branco. Porém, hoje estou apenas dando uma olhadinha. Vou deixar para comprar mais para o fim da semana”, revelou.

Acompanhado da esposa e do filho, Matheus Marques, de 30 anos, operador de máquina, disse à reportagem que ainda não tem o presente definido e que está “investigando” o que a esposa gostaria de ganhar. “Estou avaliando ainda, mas o presente, com certeza, vai ter, esse ano.”

Quando questionado sobre valores, o jovem pontuou que não costuma estabelecer um limite para a compra e que nesse ano não será diferente. “Eu me programo para atender às expectativas e dar sempre o melhor para ela”, concluiu.

Movimentação financeira

Conforme a pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do IPF- -MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS) e do Sebrae MS, 27,75% pretendem comprar roupas; 21,17% perfumes e cosméticos; 16,74% calçados; 13,23% querem comprar bolsas e acessórios e 6,87% flores.

A pesquisa do instituto mostra ainda que o Dia das Mães deve movimentar R$ 493,5 milhões, neste ano, em Mato Grosso do Sul. O volume é 37% maior que em 2022. O gasto médio previsto é de R$ 440,39. Para os presentes, o gasto deve ser de R$ 221,17 e para a comemoração, R$ 219,22.

Em Campo Grande, a movimentação financeira deve ser de R$ 145.059.666. Os valores são divididos em R$ 71.974.285,00 em compras de presentes e R$ 73.085.381,00 em comemorações.

