Três brasileiras confirmam vaga na semifinal do Pro Tour Street de Roma

Nesta sexta-feira, as talentosas skatistas brasileiras Rayssa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa brilharam no Pro Tour de Roma e conquistaram suas vagas na semifinal do evento. A competição, que ocorre na capital italiana, reúne os melhores atletas do skate street mundial e é válida para o ranking olímpico, sendo um importante passo na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A jovem prodígio Rayssa Leal, carinhosamente conhecida como “Fadinha do Skate”, foi a grande destaque do dia ao garantir o primeiro lugar na fase classificatória. Com uma pontuação impressionante de 70,43, Rayssa mostrou sua habilidade e técnica excepcionais, consolidando sua posição de liderança no ranking feminino. A atleta, que já conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, continua demonstrando sua consistência e potencial para futuras competições.

Gabi Mazetto também se destacou, terminando a fase classificatória na sétima posição, com uma pontuação de 55,51. A skatista demonstrou manobras precisas e estilo próprio, garantindo sua vaga na semifinal do Pro Tour de Roma. Já Pâmela Rosa, conhecida pela sua habilidade técnica e atitude no skate, assegurou a décima primeira colocação, com uma pontuação de 48,15, garantindo sua participação na próxima fase do torneio.

Kemily Suiara, outra representante brasileira, também participou da competição e obteve uma sólida performance, conquistando o vigésimo segundo lugar, com uma pontuação de 31,55. No entanto, apenas as dezesseis melhores skatistas avançam para a semifinal, o que significa que Suiara não se classificou para a próxima fase.

A semifinal feminina do Pro Tour de Roma está programada para ocorrer neste sábado, dia 24 de junho, das 10h55 às 13h40, enquanto a semifinal masculina será realizada das 14h25 às 17h10. No domingo, dia 25 de junho, acontecerão as finais, com a final feminina agendada para ocorrer das 14h25 às 15h45 e a final masculina das 15h55 às 17h15.

Este evento é de suma importância para os skatistas, pois contribui para a pontuação no ranking olímpico, que é utilizado como método de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rayssa Leal, com seu excelente desempenho, está liderando o ranking feminino, demonstrando sua determinação em buscar uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos. No ranking masculino, o brasileiro Kelvin Hoefler está entre os cinco melhores, consolidando sua posição de destaque no cenário internacional.

Os fãs do skate podem acompanhar o Pro Tour de Roma através do Olympic Channel, que transmitirá o evento gratuitamente no sábado e no domingo. Vale ressaltar que outras emissoras esportivas, como o Sportv, também podem realizar a transmissão das quartas de final do evento, proporcionando aos espectadores a oportunidade de acompanhar as emocionantes manobras e a competição acirrada dos melhores skatistas do mundo.

