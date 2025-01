Assembleia Geral da FTMS tem a presença de Pollon e prefeito de Anastácio

“O esporte de tiro depende muito dos presidentes de cada clube e de cada praticante do nosso Estado”, foram palavras do presidente da Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul (Tiro MS), Wagner Higa de Freitas, durante a abertura da primeira Assembleia Geral da entidade, em 2025. Presente no evento, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) destacou a importância da entidade, em se ter um calendário regional ativo da modalidade.

“Precisamos resistir a esse momento difícil. E a ideia da emenda parlamentar foi para fomentar o nosso esporte. É meu compromisso manter esse apoio e trazer mais investimentos, que serão indicados ainda pelo mandato. Meu sonho é que o circuito de competições no Mato Grosso do Sul contemple todas as cidades, pois nós podemos ser os maiores do Brasil nisso, e os primeiros com 100% dos municípios tendo clubes de tiro”, citou o parlamentar, em discurso na unidade do Buffet Dois Amores, no bairro North Park, nesta sexta-feira (24).

Direcionado do Orçamento Geral da União, Marcos Pollon já destinou R$ 3 milhões para incentivo ao Tiro Esportivo do Estado, sendo R$ 2,5 milhões em investimentos direto e R$ 500 mil de custeio, verba que foi alocada à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). O segmento recebeu também outro recado do fundador do Próarmas, quanto a envolvimento político.

“Se houver alguma sugestão para ajustar o setor, estou a disposição. Basta me encaminhar, pois fui eleito para isso. Os recursos que dirigimos ao Tiro são uma parte do trabalho, e tem muito a se fazer, só que preciso da participação de todos. Aviso inclusive que estou disposto a sacrificar o meu futuro na política se for esse o preço para salvar a política armamentista no Brasil. Qual o Estado tem um deputado federal com esse propósito claro?”, falou Pollon.

Reflexão que abrange uma instituição que ampliou, desde 2023, de 535 membros do Tiro MS para 1.200 pessoas na Federação. Ao todo, Mato Grosso do Sul possui 38 cidades com Clubes de Tiro, sendo um dos cinco do Brasil em cobertura regional do esporte.

