Delegacias da Capital registram 1,3 mil casos de violência doméstica e 93 vítimas de estupro neste ano

Monitor de segurança integrará dados para combater crimes de gênero no Estado

Nos primeiros 24 dias de 2025, Campo Grande já registra números alarmantes de violência contra a mulher: 1,3 mil casos de violência doméstica, 93 vítimas de estupro e três tentativas de feminicídio. Apesar do índice zero de feminicídios consumados até o momento, os dados mostram a gravidade da situação, que se mantém uma das principais preocupações das autoridades em Mato Grosso do Sul.

Para intensificar o combate a esses crimes, será lançado na próxima segunda-feira (27) o Monitor da Violência Contra a Mulher. O projeto, uma parceria entre o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e a SEJUSP (Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado), busca integrar informações sobre crimes de gênero, como violência doméstica, feminicídios e estupros, em uma única plataforma, com o uso de tecnologias de BI (Business Intelligence). A ferramenta permitirá análise mais detalhada dos casos e ajudará a nortear ações preventivas e repressivas no enfrentamento à violência de gênero.

Uma resposta tecnológica ao problema

O painel digital reunirá dados do sistema Estatística Sigo, ampliando sua funcionalidade ao integrar informações detalhadas sobre crimes consumados e tentados. A iniciativa foi idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJMS, e pelo secretário de Segurança Pública, Delegado Antônio Carlos Videira. Segundo eles, a ferramenta não só permitirá intervenções mais eficazes como também subsidiará políticas públicas, pesquisas acadêmicas e campanhas educativas.

“Nosso objetivo é ter uma visão ampla e precisa dos casos, para que possamos atuar de maneira mais estratégica, reduzindo índices de violência e promovendo a segurança das mulheres em Mato Grosso do Sul”, destacou a desembargadora.

Comparativo com 2024

No mesmo período de 2024, Campo Grande havia registrado 1,5 mil casos de violência doméstica, 87 estupros e um feminicídio consumado. Embora o número de casos de violência doméstica tenha reduzido levemente, o aumento nos registros de estupros preocupa. A polícia civil e outras autoridades acreditam que a subnotificação ainda seja um desafio a ser enfrentado e esperam que a nova plataforma ajude a melhorar a precisão dos dados e o mapeamento das ocorrências.

Números nacioanis

Em julho de 2024, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que evidencia a piora em vários indicadores e alta da violência de gênero no país.

O estudo apresentou números sobre feminicídios, agressões em contexto de violência doméstica, ameaça, perseguição (stalking), violência psicológica e estupro. Somadas, essas violências atingiram mais de 1,2 milhão de mulheres em 2023.

De acordo com o anuário, os feminicídios cresceram 0,8% entre 2022 e 2023: 1.467 mulheres foram assassinadas por questões de gênero, o maior registro desde que a Lei do Feminicídio foi sancionada, há uma década.

A alta também se estendeu para outros crimes. Segundo o estudo, as agressões decorrentes de violência doméstica cresceram 9,8% e atingiram 258,9 mil casos. Já as ameaças subiram 16,5% e foram o tipo de violência mais frequente em números absolutos: 778,9 mil casos foram registrados em 2023, ante 668,3 mil em 2022.

O levantamento também revela que o Brasil atingiu um novo recorde de estupros. Em 2023, 83.988 mulheres foram vítimas de estupro — o que representa um crime de estupro no país a cada seis minutos.

A maior alta percentual entre os crimes analisados (34,5%) aconteceu com o stalking, com 77.083 registros em 2023, contra 57.294 no ano anterior.