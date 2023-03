Assembleia cria quatro frentes parlamentares

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem mais quatro frentes parlamentares, que atuarão na discussão e desenvolvimento de políticas públicas em defesa de áreas e segmentos da sociedade. Foram criadas as Frentes Cristã em Defesa da Família, de Apoio à Pessoa com Deficiência, em Defesa da Educação e em Defesa do Cooperativismo. As instituições dos grupos estão dispostas em Atos da Mesa Diretora, publicados nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Parlamento.

Pelo Ato 15/2023, fica instituída a Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família, que “tem como objetivo defender e garantir as políticas em defesa dos valores da família”. Fazem parte do grupo os parlamentares Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), João Henrique (PL), Lidio Lopes (Patriota), Londres Machado (PP), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB) e Roberto Hashioka (União).

O Ato 16/2023 cria a Frente Parlamentar em Defesa da Educação, que tem, entre outros, os seguintes princípios: defender a garantia de financiamento para a universalização do acesso à escola pública de qualidade; combater o analfabetismo; e defender a educação pública inclusiva. O coordenador da Frente é o deputado Pedro Kemp (PT) e os demais integrantes são a deputada Mara Caseiro (PSDB) e os parlamentares Amarildo Cruz (PT), Jamilson Name (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Mochi (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedrossian Neto, Professor Rinaldo Modesto e Renato Câmara (MDB).

A Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo foi criada pelo Ato 17/2023. O grupo objetiva propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas ao cooperativismo. Coordenada pelo deputado Professor Rinaldo Modesto, a Frente têm a participação também dos deputados Amarildo Cruz, Antonio Vaz, Coronel David, Gerson Claro (PP), Jamilson Name, João César Mattogrosso, João Henrique, Junior Mochi, Lidio Lopes, Londres Machado, Lucas de Lima (PDT), Marcio Fernandes, Neno Razuk, Paulo Corrêa, Pedro Kemp, Pedrossian Neto, Rafael Tavares, Renato Câmara, Roberto Hashioka, Zeca do PT, Zé Teixeira (PSDB) e a deputada Mara Caseiro.

Já a Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Deficiência é instituída pelo Ato 18/2023. Entre outros compromissos, o grupo buscará fazer a defesa da ideia de uma sociedade inclusiva que reconheça e valorize a diversidade, tendo como fundamento o cenário ético dos direitos fundamentais da pessoa; e propor e fazer a defesa de projetos e outras proposições em prol da cidadania das pessoas com deficiência. A Frente é coordenada pelo deputado Pedro Kemp. Também fazem parte a deputada Mara Caseiro e os parlamentares Amarildo Cruz, Gerson Claro, Jamilson Name, João César Mattogrosso, Junior Mochi, Marcio Fernandes, Pedrossian Neto, Professor Rinaldo Modesto, Rafael Tavares e Renato Câmara.

